Aalborg-boss: Sagosen er verdens bedste

HÅNDBOLD: I sidste sæson var Sander Sagosen en absolut nøglespiller, da Aalborg Håndbold vandt det danske mesterskab.

Siden er nordmanden skiftet til Paris SG, hvor han har fået prominente holdkammerater som Mikkel Hansen og Nikola Karabatic, men det har ikke betydet, at Sagosens betydning for sit hold er blevet mindre.

- I mine øjne er Sander verdens absolut bedste håndboldspiller i øjeblikket. Jeg er vildt imponeret over, hvordan han er kommet ind på Paris-holdet. Det er jo sådan, at Karabatic og Mikkel Hansen må skiftes til at få lov til at spille sammen med Sander, siger Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen.

Søndag kommer Sagosen og Paris SG på besøg i Aalborg, når det gælder et opgør i Champions League til en kamp, hvor Aalborgs sejrschancer på forhånd må anses for at være yderst beskedne.

- Vi må være realistiske og sige, at det vil være en af de største overraskelser i Champions Leagues historie, hvis vi slår dem, men vi er ikke totalt chanceløse. Man har altid en chance, og den skal vi forfølge, siger Jan Larsen.

Opgøret mellem Aalborg Håndbold og Paris SG fløjtes i gang søndag klokken 16.50 i Jutlander Bank Arena.