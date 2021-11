Aalborg bremsede verdens bedste: - Vi beviste igen, at vi kan slå dem alle

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds direktør var ikke overraskende oppe i det røde felt flere gange undervejs i onsdagens dramatiske sejr på 35-33 over THW Kiel i Champions League.

De danske mestre førte solidt hele anden halvleg, men var tæt på at smide en fortjent sejr væk til slut. Nerver og kræfter holdt dog til udfordringen.

- Vi beviste bare nok engang, at vi sagtens kan begå os i det her fine selskab mod Europas tophold og slå dem alle. Det var en fantastisk aften, og nu ser vi frem til en ny dramatisk hjemmekamp mod Pick Szeged om en uge, siger Jan Larsen.

Triumfen mod Kiel faldt vel at mærke på en aften, hvor flere skadede profiler ikke kunne være med. Aron Palmarsson, René Antonsen og Jesper Nielsen kiggede på fra tribunen, men de resterende navne rykkede sammen i en fyldt Sparekassen Danmark Arena og præsterede sæsonens bedste kamp.

Alle mand bidrog til onsdagens sejr. Foto: Torben Hansen

- Selvom vi kun har få spillere til rådighed, så er det jo stadig vanvittigt dygtige navne, der står tilbage på vores holdkort. Der blev godt nok trukket store veksler på dem, men det reagerede de jo formidabelt på, siger Aalborg-direktøren.

I Kiel-lejren måtte man slukøret erkende, at man på aftenen mødte overmagten. Både på banen og tilskuerpladserne.

- Aalborg er rigtig gode, når de har opbakning fra det store tryk, der kommer fra en udsolgt hal. Det gjorde det også svært for os at komme tilbage i kampen, da de først fik et hul på fire-fem mål i anden halvleg, siger tyskernes danske landsholdsspiller Magnus Landin.

Han havde gerne set Kiel vinde og trække fem point fra Aalborg i stillingen, men nu er der blot ét point mellem holdene.

- Det havde set godt ud, hvis vi havde vundet, men sådan er håndbold nogle gange, og nu er spændingen i hvert fald tilbage i puljen, erkender Magnus Landin.