Aalborg byder velkommen med streng coronaboble omkring Final4-stævne

ISHOCKEY:Der må ikke komme tilskuere ind, og både spillere, ledere og presse skal overholde en lang række skrappe restriktioner, når pokalturneringens Final4 fredag og lørdag spilles i Gigantium i Aalborg.

Danmarks Ishockey Union er voldsomt opsatte på at ishockeyturneringen i Bentax Isarena ikke skal blive nogen superspreder-begivenhed, når Aalborg Pirates, Esbjerg Energy, SønderjyskE og Rungsted Seier Capital tørner sammen.

- Vi vil meget gerne vise, at vi kan håndtere så stor en turnering - trods den nuværende nedlukning. Da der her deltager fire hold - mod normalt to - er risikoen selvfølgelig større, så derfor har vi også ganget sikkerheden op rigtig mange gange, siger kommerciel direktør i Danmarks Ishockey Union, Thomas Bjuring.

4 Fotos: Danmarks Ishockey Union

Torsdag ankommer holdene til Aalborg, og den enkelte spiller/leder bliver kun lukket ind i boblen, hvis de har to friske negative coronatests på hånden. Ved ankomsten får alle desuden foretaget en kviktest, ligesom de fredag får en PCR-test med ekspressvar.

- Indtil videre er alle blevet clearet. Det gælder også al personale, der er involveret omkring Final4-stævnet, siger Thomas Bjuring.

Der må som bekendt ikke komme tilskuere i hallen, men fans kan tilmelde sig virtuelt og på den måde være til stede i hallen via en række storskærme, der er opsat bag målene i Bentax Isarena.

Rungsted og SønderjyskE skyder Final4 i gang fredag eftermiddag, mens Aalborg Pirates fredag kl. 20.00 møder Esbjerg i den anden semifinale.