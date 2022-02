Pirates-chef kritiserer indstilling trods udebanesejr

ISHOCKEY:Aalborg Pirates besejrede torsdag aften Rødovre Mighty Bulls med 5-4 i Rødovre Skøjte Arena, men det var ikke en præstation, sportschef og assisterende træner Ronny Larsen nød til fulde.

- Det var en sløj kamp fra vores side. Vi spillede i går, og der var nok lidt træthed i benene. Alle kampe er svære i den her liga, men med Rødovre Mighty Bulls sikkert i bunden, så var spillernes indstilling måske ikke den rigtige til kampen, siger Ronny Larsen kort tid efter torsdagens kamp.

Piraterne leverede en første periode, der var langt under, hvad der forventes af Aalborg Pirates. De lukkede fire mål ind i en periode, hvor holdet lavede mange pasningsfejl, der førte til chancer og scoringer til Rødovre Mighty Bulls.

Udeholdet havde til kampen valgt at skifte ud i målet i forhold til onsdagens 5-1-sejr mod Odense Bulldogs, hvor Frederik Søgaard erstattede George Sørensen.

Til anden periode i torsdagens kamp skiftede Aalborg Pirates så igen på målmandsposten, da Sørensen erstattede Søgaard. Men Ronny Larsen klandrer ikke beslutningen om at skifte ud på positionen til kampen eller målmandens præstation i første periode.

- Vi ændrer ikke så meget defensivt til anden periode. Og jeg synes ikke, at vi kan klandre beslutningen om at skifte i målet til kampen eller klandre Søgaard. Det handler mere om indstillingen til tingene, siger Ronny Larsen.

- Der kommer nogle svipsere, og vores bundniveau er for lavt, det bliver vi nødt til at hæve, men der er også årsager til det. Vi har på det seneste haft 20 mand syge, nærmest ikke trænet, og vi har et hårdt program.

Aalborg Pirates kan tage lidt med fra kampen til lørdagens opgør mod Herlev Eagles, der spilles i Gigantium klokken 20.

- Det at vinde, kan vi tage med videre, samtidig med at vi kommer tilbage fra at være nede 3-1. Men det bliver en helt anden kamp på lørdag mod Herlev, slutter Ronny Larsen.