Aalborg-direktør drømmer om egen håndboldhal

AALBORG:Aalborg Håndbold kunne få timer før onsdagens sejr over KIF Kolding offentliggøre, at man fra kommende sæson udvider kapaciteten på hjemmebanen i Gigantium. Dermed rammer Sparekassen Danmark Arena 5500 pladser foruden en række forbedringer af lyd, lys, omklædning og toiletfaciliteter.

Men nu begynder rammerne i Aalborg Øst at være klemte. Direktør Jan Larsen erkender også, at han ikke kan klemme mange flere pladser ud af hallen.

- Så skulle vi pille siddepladser ud for at få en ståtribune, og det er ikke et tema lige nu. Vi prøver at optimere på alt, hvad vi kan. Der er så mange, der vil ind og se håndbold, og opbakningen er fantastisk. Jeg ville ønske, der var mange flere pladser, men det kan ikke lade sig gøre. Det er slet ikke nok, men det er det, der kan lade sig gøre lige nu, siger Jan Larsen.

Dermed er der også en begyndelse på enden for Aalborg Håndbolds hjem i form af Sparekassen Danmark Arena i Gigantiums rammer. Alternativet er så småt ved at forme sig i direktøren hoved.

- Ja, på et tidspunkt er det på lånt tid. Jeg drømmer også om at få en hal med 10.000 tilskuere eller deromkring. For jeg er ikke i tvivl om, at vi kan fylde den. Så skal man finde en mark et sted og bygge en kæmpe hal. Det er tiden ikke til nu, og det vil tage mange år. Vi tænker over det, men lige nu løser vi det bedst muligt her og får de 500 ekstra pladser, siger han.

- Det er selvfølgelig et gigantisk projekt. Vi skal op i en størrelse hal og nogle økonomier, som er helt anderledes. Men hvis kommunen er interesserede, og de kan se interessen herude, og der er nogle private investorer, som vil med, vil jeg ikke afvise, at vi kigger på det for fremtiden. Vi kan allerede sige nu, at 5500 er for lidt. Men det er bedre end 5000, tilføjer Jan Larsen.

Det kræver dog en fortsat sportslig udvikling for Aalborg Håndbold, der måtte tage afsked med Champions League i ottendedelsfinalerne, hvor landsmændene fra GOG trak sig sejrrigt ud af danskerduellen.

- Vi er lige blevet slået ud af Champions League, men vi er på vej frem. Interessen fra sponsorer og samarbejdspartnere samt salg i boderne vokser. Det giver en endnu bedre økonomi. Vi kommer til at lægge flere lag på igen de næste år, fordi vi har opbakningen til det. Pengene, vi har smidt i tribuner, lyd, lys, omklædningsrum, tribuner og toiletforhold er der, fordi vi har tjent dem. Ellers kunne vi ikke gøre det. Det har vi også planer om at gøre i fremtiden, konstater Aalborg Håndbold-direktøren.

Onsdagens sejr på 24-22 mod KIF Kolding betyder, at aalborgenserne vandt grundspillet i HTH Herreligaen og står med gode kort på hånden i slutspillet. Derudover er der en mulighed for at søge om et wild card i Champions League til den kommende sæson, hvis DM-guldet glipper for Jan Larsen og Aalborg Håndbold.