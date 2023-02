Aalborg-direktør efter svensk forstærkning: - Vi har nok ikke hentet vores sidste spiller

AALBORG:Aalborg Håndbold fik mandag endnu en brik på plads i det puslespil, som nordjyderne er ved at lægge frem mod den kommende sæson, da den svenske venstre back Lukas Nilsson satte sin underskrift på en toårig kontrakt.

Svenskeren, der til sommer kommer til Aalborg fra tyske Rhein Neckar Löwen, er den syvende forstærkning frem mod den kommende sæson, idet nordjyderne allerede har offentliggjort aftaler med målmændene Niklas Landin og Fabian Norsten, fløjspilleren Patrick Wiesmach, bagspillerne Thomas Arnoldsen og Aleks Vlah samt stregspilleren Simon Hald.

Men dermed er direktør Jan Larsens arbejde næppe forbi.

- Jeg vil sige det sådan, at vi nok ikke har hentet vores sidste spiller, siger direktøren.

Sikkert er det, at målmændene Mikael Aggefors og Simon Gade, fløjspilleren Andreas Flodman og bagspillerne Aron Pálmarsson, Felix Claar og Lukas Sandell siger farvel.

Umiddelbart er der derfor et hul på højre back, hvor Aalborg er gået fra tre til to spillere med Lukas Sandells exit.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til, hvilke positioner vi kigger på, men som sagt har vi nok ikke hentet den sidste spiller. Vi kigger på lidt forskellige muligheder, siger Jan Larsen.

Lukas Nilsson kan i næste sæson iklæde sig den røde Aalborg Håndbold-trøje. Foto: Aalborg Håndbold

At Lukas Nilsson i næste sæson skal spille for Aalborg Håndbold er i øvrigt ikke et udtryk for et pludseligt indfald hos direktøren.

- Vi forsøgte faktisk allerede at hente Lukas, da han for mange år siden var blevet først nummer to og så nummer et på topscorerlisten i den svenske liga i en alder af 17 og 18 år. Vi så et kæmpe potentiale, men dengang måtte vi se os slået af Kiel.

- Vi har fulgt ham tæt siden dengang, og Lukas er stadig en spiller med et enormt potentiale, selv om han måske ikke har fået foldet det helt ud i de seneste år i Rhein Neckar Löwen. Jeg kan da huske, at han for Kiel scorede 12 gange i en testkamp mod os i 2017, så han ved, hvor målet står i Sparekassen Danmark Arena.

- Vi skal også huske, at han stadig kun er 26 år. Han har bare været med i så mange år, fordi han var meget ung, da han brød igennem, siger Jan Larsen.

Lukas Nilsson forlod i 2016 hjemlandet og Ystad til fordel for Kiel. I 2020 gik turen videre til Rhein Neckar Löwen, og til sommer er Aalborg altså svenskerens næste destination.