Aalborg-direktør er irriteret over corona-historie

HÅNDBOLD:Bortset fra langtidsskadede Sebastian Henneberg stiller Aalborg Håndbold op i stærkeste opstilling i onsdagens Champions League-opgør i Zagreb.

Mandag blev alle med tilknytning til Aalborg Håndbold testet negative for Covid-19, selv om smitten har vist sig at være tæt på.

Flere ansatte hos TV 3 Sport, der i sidste uge var i Aalborg for at dække de danske mestres Champions League-møde med HC Motor, er konstateret smittede, men det er altså ikke blevet båret videre til nogen i Aalborg Håndbold.

- Jeg var egentlig ikke bekymret, for der blev holdt den nødvendige afstand i forbindelse med interviews og så videre, men jeg er irriteret over, at historien er, at de er blevet smittede i forbindelse med en håndboldkamp i Aalborg, for det er ikke tilfældet. Smitten har bredt sig internt mellem folkene på TV 3 Sport ved enten møder, eller fordi de er kørt i samme bil, konstaterer direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

Han blev kun bekendt med smitten, fordi han mandag aften kunne læse i medierne, at både værten Helle Smidstrup og ekspertkommentatoren Christian Dalmose var blevet testet positive, og han glæder sig over, at Aalborg Håndbolds egne foranstaltninger for at undgå smittespredning har vist sig at virke.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at minimere vores kontaktflader så meget som muligt. Der er ikke noget, der er sikkert, for man kan jo blive smittet mange steder, men vi opfordrer alle her til at holde god afstand og ikke have en for stor omgangskreds i øjeblikket, for det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at der ikke kommer smitte ind her, siger Jan Larsen, der onsdag aften håber at se sit hold hente den tredje sejr af ligeså mange mulige i Champions League.

Kampen i Zagreb spilles uden tilskuere i en hal, hvor der ellers er plads til 15.000.

- Det er klart, at det er en ulempe for hjemmeholdet. Vi har før været hernede, hvor der har været et godt tryk fra tilskuerne, og det giver selvfølgelig hjemmeholdet et eller andet. Sådan er det jo også for os selv, når vi spiller hjemme. Vores 400 tilskuere skaber en god ramme, men det er jo ikke det samme, som når der sidder 4000 tilskuere, siger Jan Larsen, der dog forventer en tæt dyst i Zagreb.

- Vi tror på, at det er et hold, vi kan slå, men vi tabte med et mål hernede sidste år, så vi skal ramme et højt niveau, siger Jan Larsen.