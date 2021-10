Aalborg-direktør glæder sig særligt over én ting ved CHL-sejr

HÅNDBOLD:Da Aalborg Håndbold onsdag aften lykkedes med at hive endnu en Champions League-sejr hjem på 33-29 mod HC Vardar, var det foran 4755 tilskuere i Jutlander Bank Arena.

Nogle timer inden kampstart kunne klubben melde ud, at opgøret var udsolgt, og det var til stor glæde for direktør Jan Larsen, der længe har efterlyst muligheder for en udvidelse af tilskuerkapaciteten i jagten på et større og stærkere hjemmepublikum.

- Stemningen var formidabel mod Vardar, og sådan en stemning er tit afgørende i disse kampe, hvor det er tæt til sidst. Den opbakning, vi fik onsdag, var med til at løfte holdet frem mod en sejr til sidst, hvilket vi også oplevede i Skopje, hvor der også var en vanvittig opbakning, som var med til at løfte dem til sidst. Så det betyder enormt meget, og vi er selvfølgelig taknemlige for den opbakning og stemning, der er til drengene på banen, som heldigvis også leverer, når det er sådan, lyder det fra en glad Aalborg-direktør.

Kampen blev spillet i en af de største turneringer - hvis ikke den største - indenfor håndbold-verdenen, og derfor følger der også et vist pres til leveringen af pres og stemning hos hjemmeholdets tilskuere. Dog var indsatsen onsdag mere end godkendt.

- Jeg synes, kulissen var på allerøverste hylde, og der var stemning fra start. Tilskuerne mødte tidligt ind før kampen, og jeg ved ikke, om det var på grund af, at der er efterårsferie, men det summede bare af liv, og man kunne mærke, at folk var klar, hvilket spillerne heldigvis også var, fortæller han.

Stemningen var heller ikke kun til glæde for direktøren, men også hos Aalborg Håndbolds anfører René Antonsen.

- Man kunne godt mærke, at der var klemt 500 mere ind onsdag, hvilket er med til at give os et ekstra skulderklap. Der var en fed stemning, og vi kunne mærke, at publikum stod bag os. Både mod Vardar men også i den sidste Champions League-kamp, hvor der var noget modstand imod os, havde de også vores ryg, anerkender Aalborg-anføreren.

Selvom der længe har været efterlyst et stærkere hjemmepublikum til Aalborg Håndbolds kampe, så kom det ønske ikke indefra banen ifølge René Antonsen.

- Os spillere har ikke efterlyst et stærkt hjemmepublikum. Det synes vi altid, at vi har haft, og det er en fornøjelse at spille herinde, så vi har været tilfredse hele vejen, fortæller han, mens han dog også anerkender vigtigheden af et stort og stemningsfyldt hjemmepublikum.

- Vi kunne dog godt mærke, at der var skruet en ekstra tand op mod Vardar, og det er mega vigtigt for os, da vi kommer til at kunne bruge det, når vi får besøg af nogle af de helt store hold herhjemme. Det har vi selvfølgelig også nu, men vi får blandt andet snart besøg af nogle tunge drenge fra Kiel, og der får vi brug for, at de kommer under det samme pres, som vi gør på udebane, så det er selvfølgelig rigtig vigtigt, understreger René Antonsen.