Aalborg-direktør har enorm respekt for spillerne efter vild rejse i Champions League

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold havde en lang tur til Brest i Hviderusland onsdag, men nordjyderne havde ikke de store udfordringer med at vinde 33-30 på trods af betingelserne, og det gør direktør Jan Larsen stolt af holdet.

- Vi har fået bygget det her op over en lang periode med, at vi ikke bruger ret lang tid med at sidde at bekræfte over for hinanden, at det er hårdt, vi glæder os bare over at skulle spille i den bedste turnering i verden, siger Jan Larsen om rejsen til og fra Hviderusland i onsdags, der foregik med mellemlandinger i København og Istanbul, før de landede i Minsk og derefter skulle små 400 kilometer i bus til byen Brest for at spille.

- Jeg har stor respekt for spillerne, for selvfølgelig er det et hårdt program og alt det der, men motivationen er så stor for at spille de her kampe, at de tilsidesætter alt, og det var en stor og flot præstation i Hviderusland, fortsætter Aalborg Håndbold-direktøren, der efter kampen fortalte spillerne, at han var stolt af, at de kunne præstere på så højt et niveau på en svær udebane.

Jan Larsen var selv med på turen, og det er han altid, hvis det ikke skyldes corona eller anden sygdom. Han og Aalborg Håndbold har et ansvar for at vise sig frem på den største europæiske håndboldscene forklarer han.

Lørdag står der en helt anden modstander på den anden side af banen, da det er TMS Ringsted, der tager imod Aalborg Håndbold i HTH Ligaen. Det er en kamp, hvor topholdet fra Aalborg må siges at være favoritter, men Jan Larsen maner til, at Ringsted ikke undervurderes.

- Ringsted på udebane er en svær størrelse med en lille intim hal og et godt publikum - det er der, de får stort set alle deres point. Vi har ikke råd og tid til at undervurdere nogen modstandere, for så er der nogen, der kommer og overhaler os, og vi vil utroligt gerne have den andenplads. Selvfølgelig er vi favoritter, men Ringsted er simpelthen for godt et hold, til at vi kan undervurdere dem.

- Det der kræves i sådan en kamp er motivation og indstilling til at ville vinde, for det kan meget vel blive svært. Det er et hold med Dalmose som træner, der aldrig er bange for at lave nogle vilde ting i forhold til offensive forsvar, syv mod seks osv., så de vil udfordre os på alle parametre, lyder det fra Jan Larsen.

Aalborg Håndbold har startet 2022 med lyn og torden, hvor sejren i Hviderusland er blevet forudgået af fire sejre ud af fire mulige i HTH Ligaen, og sejrene har alle været på fem mål eller mere, men det bliver i følge direktøren endnu bedre.

- Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle blive endnu bedre. Om en uges tid får vi Aron Palmarsson igen, han pynter på alle hold, og jo flere kampe han får sammen med holdet, så vent bare og se løjer.

- Det går fremad med Hennebergs træning, og vi har også nogle spillere, der ikke har spillet i en lang periode, der kan gå ind og være med og styrke bredden, slutter Jan Larsen.

Aalborg Håndbold har allerede vundet Super Cuppen, de er i Final4 i Santander Cup, de ligger på førstepladsen i deres Champions League-gruppe og på andenpladsen i HTH Ligaen, så holdet har en del ting at se frem til i foråret.

Den næste udfordring er altså TMS Ringsted lørdag på udebane.