Aalborg-direktør: Mikkel Hansens fravær er et kæmpe handicap

Aalborg Håndbold må i en periode undvære sit nok største navn, da stjernespilleren Mikkel Hansen er blevet sygemeldt med symptomer på stress.

Det kan ikke undgå at få sportslig indflydelse, erkender direktør Jan Larsen, som dog bevarer optimismen.

- Mikkel er en gudsbenådet håndboldspiller og var for alvor ved at blive spillet ind på holdet, så selvfølgelig er det et kæmpestort handicap for os. Alle klubber i verden vil gerne have Mikkel Hansen på deres hold.

- Men vi har også en stor og stærk trup, og vi er ikke som sådan afhængige af enkeltpersoner, selv om vi rigtig gerne ville have Mikkel med, fordi han er den spiller, han er, siger han.

Aalborg er ikke på udkig efter en erstatning udefra, fastslår han.

- Vi er fulde af fortrøstning. Drengene skal nok klare skærene, og så håber vi på, at vi bare bliver endnu stærkere, når Mikkel vender tilbage, forklarer direktøren.

Aalborg fører herrernes håndboldliga og kæmper for at vælte de forsvarende mestre fra GOG af tronen.

Samtidig går nordjyderne med drømme om at gå langt i Champions League - måske endda hele vejen. Holdet har dog tabt fire kampe i træk og skal kæmpe hårdt for overhovedet at gå videre til knockoutfasen.

- Vi hentede jo Mikkel, fordi han i den grad kan være med til at opfylde vores ambitioner. Men det sker jo, at spillere er ude i en periode. Det kan være skader, og nu er det så det her.

- Det kan man aldrig gardere sig imod som klub, men det ændrer ikke noget ved vores målsætninger, siger Jan Larsen.

Lige nu er klubbens fokus da også udelukkende på at give Mikkel Hansen ro og støtte, understreger direktøren.

- Det vigtige for os er, at der bliver taget hånd om det, og det gør de rigtige mennesker. Vi støtter bare alt det, vi kan, når der er behov for det. Når Mikkel forhåbentlig bliver klar igen, står vi klar til at tage imod ham med åbne arme, siger han.

