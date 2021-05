Aalborg-direktør om tilskuer-nej: Så giv os dog en begrundelse

HÅNDBOLD:Selvom biografer, spillesteder og teatre nu kan åbne for publikum igen, har den indendørs sport atter fået nej til tilskuere.

Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, stiller sig særdeles uforstående overfor den såkaldte genåbningsplan, der netop er blevet præsenteret.

- Jeg må indrømme, at det var en mavepuster af de store, da jeg her til morgen mødte ind på kontoret og fik beskeden. Det er meget svært at forstå, hvorfor alle andre end os er omfattet af genåbningen.

Den såkaldte ekspertgruppe for store begivenheder har ellers anbefalet en åbning for tilskuere til indendørs idræt, men politikerne har valgt at vende det blinde øje til anbefalingen.

- Jeg håber virkelig, der er en god og logisk forklaring. Vi har bare ikke fået nogen begrundelse overhovedet. Mig bekendt er der ikke registreret smittespredning blandt tilskuere til håndboldkampe herhjemme, så jeg mener, vi har bevist, at vi kan administrere en tilskuerordning på forsvarlig vis, siger Jan Larsen.

Heller ikke mod Flensburg-Handewitt i Champions League må Aalborg Håndbold lukke tilskuere ind. Kun klubbens egne ansatte og pressen får adgang. Arkivfoto: Torben Hansen

Han er bange for, at sporten ikke er blevet tilgodeset, fordi man ganske enkelt ikke har råbt højt nok overfor politikerne.

- Det skal vi lære lidt af, for det er tilsyneladende de ting, der har været skrevet mest om, der er blevet omfattet af genåbningen, siger direktøren.

Aalborg Håndbold har tre hjemmekampe i perioden frem til 21. maj, som er der, tilskuerforbuddet indtil videre gælder til. Det inkluderer holdets kvartfinale i Champions League mod Flensburg-Handewitt.

- Det er næsten ikke til at bære, at den kamp skal spilles i en tom Jutlander Bank Arena. Men hvis jeg skal tage helikopter-perspektivet på, betyder det her jo, at hovedparten af de danske klubber må gå på sommerferie uden at have haft mulighed for at invitere sponsorer og fans på besøg én eneste gang i 2021. Det er ikke rimeligt, mener Jan Larsen.

- Men vi må da håbe, at man kommer til fornuft og tilgodeser håndbolden i den næste fase (efter 21. maj, red.), for så vil man trods alt kunne spille DM-semifinaler og finale hos mændene med tilskuere, tilføjer håndbolddirektøren.