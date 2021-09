Aalborg-direktør ser en kæmpe fordel til Champions League-opgør: - Det er med til at vinde medaljer og titler

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold kan igen - efter hele forrige sæson uden tilskuere - fylder sæderne i Gigantium, når klubben møder franske Montpellier i sæsonens første Champions League kamp på hjemmebane onsdag.

Tanken om en fyldt kulisse under sådan et opgør, husker direktør Jan Larsen tilbage på med stor glæder, derfor fryder det ham ham, at det igen er en mulighed.

- Vi glæder og til at spille Champions League igen med tilskuere, vi spillede hele sidste sæson uden, så det er en fryd, at kunne byde folk velkommen til noget, der er helt specielt, som turneringen er, understreger han.

Aalborg Håndbold spillede sin første Champions League kamp ude mod Zagreb for en lille uges tid siden, hvor Aalborgenserne vandt med hele 10 mål.

Med fyldte tribuner på hjemmebane mener Aalborg-direktøren, at hjemmeholdet får en helt klar fordel, som ikke alle holdene i turneringen har.

- Man kunne tydeligt se, at der ikke var mange tilskuere i Zagreb, hvor de ikke fik den opbakning, som man normalt gør i en hjemmekamp. Det får vi mod Montpellier, og det er vitalt for at kunne spille de her kampe, at man kan mærke det tryk, der kommer fra tilskuerne. Vi er ovenud lykkelige over, at vi har tilskuere igen, for det er med til at vinde medaljer og titler, fastslår Jan Larsen.

Onsdagens modstander bringer også spænding hos direktøren, der har gjort sin research.

- Alene det at spille Champions League er noget helt specielt. Det er første gang nogensinde, at vi møder Montpellier, så det er et hold vi ikke kender, og det er rigtig spændende. Vi ved, at det er et rigtig stærkt hold, som vandt turneringen i 2018, og som har ligget i verdenstoppen i mange år, så det bliver en svær, men spændende opgave, erkender han.

Efter en lang periode med coronapandemien og restriktioner, har man endelig kunne åbne op igen og byde fansene tilbage i håndboldhallerne landet - og verden - over. I Aalborg er det på nuværende tidspunkt helt uden restriktioner, når den danske HTH-liga spilles. Dog er der få restriktioner i forbindelse med verdens bedste turnering.

- Der nogle få restriktioner, men det er primært det lands regler, som man spiller i, der følges, så det er ikke nogle restriktioner, som publikum kommer til at mærke, forklarer Jan Larsen.

Der forventes at komme over 4000 tilskuere i opgøret.