Aalborg direktør vil helst spille mod de bedste hold

HÅNDBOLD:Denne sæson blev en noget uforløst affære takket være COVID-19, men nu skal der ses fremad mod et efterår fyldt med håndbold. Onsdag aften er der lodtrækning til Champions League-sæsonen 20/21, hvor Aalborg Håndbold er eneste danske repræsentant.

Sidste sæson bød aalborgensernes pulje blandt andet på storhold som Barcelona og Paris Saint-Germain, og i følge direktør hos Aalborg Håndbold, Jan Larsen, ville det bestemt ikke gøre noget, hvis det blev en lignende pulje, de havnede i til den kommende sæson.

- Det drejer sig om at få nogle spændende hold med i puljen. Barcelona, Paris, Kiel, Flensborg og Veszprem er altid gode salgsbarometre, som gør, at der er rigtig mange, der gerne vil ind og se sådan en kamp. Et par af de hold vil vi selvfølgelig gerne have ned i hatten, men ikke dem alle sammen - det er jo nogle af de stærkeste hold i verden, lyder det fra direktøren.

Og selvom det altid er godt med gode hold, der kan trække publikum til, er der selvsagt også hold, der, på papiret, er langt nemmere modstandere. Det betyder dog som regel også, at det er lidt mere omstændigt at komme dertil.

- Vi venter bare i spænding på at se, hvor vi skal hen, og hvis vi kan slippe for for mange østeuropæiske hold, vil vi gerne det af rejsemæssige og økonomiske årsager. Det er jo alt i alt lidt nemmere at komme til Elverum og Flensborg, fortæller Jan Larsen.

Direktøren ser frem til at følge lodtrækningen og glæder sig over, at Aalborg Håndbold endnu en gang er med, dér hvor det er sjovest.

- Det er jo bare en masse gode hold, og vi er bare stolte og glade over, at vi er med for sjette gang, siger direktør for Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

Lodtrækningen bliver virtuel og finder sted onsdag 1. juli klokken 18.00. Den kan ses på TV3 Sport, ehfTV.com, EHFs Facebook-side og EHFs Youtube kanal,