Aalborg-dreng bider skeer med professionelle: Derfor er han stadig amatør

GOLF:Indtil de sidste huller af turneringen Thisted Forsikring Championship med Aalborg Golf Klub som værter i denne uge var alle lokale øjne rettet mod én spiller - nemlig aalborgensiske Hamish Brown.

Den 23-årige søn af klubbens cheftræner, Marcus Brown, kæmpede nemlig med om sejren i den professionelle turnering. Det gjorde han, selvom de direkte konkurrenter var professionelle golfspillere, og nordjyden fortsat er amatør. Med tredjepladsen på sin hjemmebane blev han således også bedste amatør, ligesom han gjorde i samme turnering i fjor.

I feltet var der mere end 140 spillere, hvoraf størstedelen er professionelle.

- Det er altid bare en turnering. Det er de samme, som man spiller imod, og det er de samme slag, som man skal slå. Men det betyder selvfølgelig en smule mere, når det er på hjemmebane, og det niver lidt, at jeg er så tæt på, fortæller Hamish Brown efter runden.

Mens han fortæller om dagens finalerunde, er to professionelle sendt i omspil om sejren. Dermed kom han lige netop til kort på banen, hvor barndomshjemmet også ligger. Han er vokset op her og kender hvert et hjørne af golfbanen.

Men ved næste turnering på Nordic Golf League, der er den nordiske, professionelle golftour, står Hamish Brown klar igen. Det er nemlig på professionelt plan, at han bruger det meste af sæsonen trods sin status som amatør.

- Jeg kommer til at spille tre amatørturneringer, håber jeg - individuelt EM, EM for hold og så VM for hold. Alt det andet har jeg prøvet, og jeg vil gerne prioritere Nordic League. Nu har jeg ventet på VM i mange år, så jeg vil gerne have den krydset af, siger han.

Arkivfoto: Torben Hansen

I golfverdenen kan man nemlig ikke repræsentere sit A-landshold som professionel, og derfor kræver det en amatørstatus at spille eksempelvis VM for hold, som Danmark er forsvarende mestre ved. Nicolai Højgaard, Rasmus Højgaard og John Axelsen vandt nemlig Eisenhower Trophy tilbage i 2018, og siden har turneringen været aflyst grundet coronapandemien.

Ved EM for hold møder Danmark ligeledes op som forsvarende mestre, efter Aalborg-spilleren var med til at sikre europamesterskabet i fjor. Det er altså de store amatøroplevelser, der holder Hamish Brown fra at gribe den professionelle spillerstatus, som kollegerne på Nordic Golf League har.

- Overvejelsen har været oppe at vende flere gange derhjemme og sammen med landstræneren. Når alle mine kammerater er professionelle, føler jeg, at jeg sidder lidt tilbage. Det er ikke den fedeste følelse, men i det store billede giver det mere mening at forblive amatør lidt endnu. Dagen efter VM bliver jeg alligevel professionel, og så er det videre derfra, siger Hamish Brown.

Den beslutning er til trods for, at han glipper flere tusinde kroner for hvert topresultat på den professionelle tour. En amatørspiller er nemlig stærkt begrænset i forhold til, hvor mange præmiepenge han eller hun må modtage i en golfturnering.

- Jeg er ikke ligeglad med pengene, men det er ikke livsændrende penge på det her niveau. Pengene som amatør kan jeg leve med lidt endnu, slår han fast.

Hamish Brown håber altså på en udtagelse til Eisenhower Trophy, VM for hold, der afgøres 3. september i Frankrig. Dagen efter den store amatørturnering iført den danske landsholdspolo sidder nordjyden så klar til at trykke på knappen og tage en status som professionel golfspiller til sig.

En tilstrækkelig sæson på Nordic Golf League kan kaste et tourkort til Challenge Tour, den næstbedste, kontinentale golftour i Europa, af sig. Her ligger han lige nu nummer syv på ranglisten, hvor de bedste fem avancerer fra den nordiske tour. Derefter spilles den såkaldte tourskole, hvor der også kan sikres medlemskab af touren over - nemlig DP World Tour.