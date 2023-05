Aalborg druknede i Fredericias heksekedel

FREDERICIA:I et episk håndbolddrama holdt Fredericia onsdag aften liv i håbet om at nå DM-finalen på bekostning af Aalborg Håndbolds favoritter.

Med opbakning fra hovedparten af de 2400 vanvittigt larmende tilskuere i thansen Arena blev sydjyderne båret frem til en sidste øjebliks sejr på 30-29.

Reiner Taboada blev matchvinder fire sekunder før tid, og dermed har begge hold nu vundet en kamp i serien.

Aalborg Håndbold må i nederlagets stund glæde sig over, at de har fordel af hjemmebane i den tredje og afgørende fejde om en plads i DM-finalen. Det er på søndag eftermiddag i Sparekassen Danmark Arena.

Fredericia - Aalborg Håndbold 30-29 Håndbold, 2. DM-semifinale, mænd

Stillinger undervejs: 2-5, 7-7, 11-10, 16-14 (pausestilling), 20-18, 22-25, 26-27

Topscorere, Fredericia: Martin Bisgaard 13, Anders Kragh Martinussen 4, Kristian Stoklund 4

Mål, Aalborg: Sebastian Barthold 6, Felix Claar 5, René Antonsen 4, Buster Juul 4, Henrik Møllgaard 3, Kristian Bjørnsen 3, Lukas Sandell 2, Benjamin Jakobsen 1, Jesper Nielsen 1

Udvisninger: Fredericia 2, Aalborg 2

Dommere: Mads Hansen og Jesper Madsen

Tilskuere: 2400

Stillingen er 1-1 i kampe. Den afgørende kamp spilles i Aalborg på søndag. VIS MERE

Aalborg Håndbold fik ellers en fremragende start på opgøret. Defensiven og målmand Simon Gade fortsatte, hvor de slap i den første semifinale, og i offensiven blev der også skudt med skarpt. Derfor kom aalborgenserne hurtigt foran 5-2.

Den gode start blev dog hurtigt afløst af en hektisk fase med et hav af afbrændere og tekniske fejl. Godt halvvejs gennem første halvleg var Fredericia derfor tilbage på omgangshøjde ved 7-7.

Anders Kragh Martinusen bliver her den store i duel med Aalborgs Henrik Møllgaard. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

De nordjyske gæster fik stadig større problemer med at få bolden forbi Fredericia-keeper Thorsten Fries, der sluttede første halvleg med en redningsprocent på 45. Cheftræner Stefan Madsen greb derfor ned i værktøjskassen efter syv mod seks-spilet - uden effekt.

Fredericias frygtede kontrafase rullede sig for alvor ud frem mod pausen og fik skudt hul i Simon Gades panser. Men selv når Aalborg Håndbolds defensiv nåede på plads, formåede den ikke at dæmme op for Fredericias sindsoprivende tempo, og hjemmeholdet kunne gå til pause foran 16-14.

Fredericia var flere gange nede i sækken hos Aalborg, men de slap fri hver gang. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Fra starten af anden halvleg kom Mikael Aggefors på mål for Aalborg, men holdet sled stadig med at få dæmmet op for Fredericias scoringsfrekvens. Ikke mindst fordi venstrefløjen Martin Bisgaard var brandvarm og simpelthen scorede på alt.

Aalborgenserne hang dog fint på i angrebsspillet i starten af anden halvleg, hvor René Antonsen viste fighterhjerte og skarphed på stregen, så Fredericia ti minutter inde i halvlegen trods alt fortsat kun var i front med to mål: 22-20.

Så farede der dog en djævel i nordjydernes defensiv, der skruede op for fysikken og gjorde livet surt for hjemmeholdets syv mod seks-spil, og så var der åbent hus i den anden ende. Aalborg Håndbold scorede ubesvaret fem gange i træk og var pludselig i front 25-22 med et kvarter tilbage.

Der var dog ikke råd til, at aalborgenserne blinkede mange gange, for et par afbrændere senere var Fredericia blot ét mål fra at være tilbage på omgangshøjde.

Til slut brændte Buster Juul et straffekast, og aalborgenserne lavede flere angrebsfejl, som de bestemt ikke var enige i, og så kunne Fredericias spillere altså lade jublen få frit løb.