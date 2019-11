Aalborg eller ingenting for ishockeylegende

ISHOCKEY:Ronny Larsen har i de seneste årtier været et kendt ansigt i den nordjyske og danske ishockeyverden.

Både som stor profil på isen og i de seneste år som sportschef og assistenttræner for Aalborg Pirates. Her fik hans virke i starten af året et ufrivilligt stop, da han blev ramt af en blodprop i hjernen. Ronny Larsen er efter eget udsagn ved at være tilbage på fordums styrke, og står det til ham, kommer han til at spille en rolle i Aalborg Pirates i de næste mange år, for der er ingen planer om at prøve lykken hos en anden arbejdsgiver.

- Jeg har da tænkt tanken og fået en forespørgsel for et par år siden, men jeg er Aalborg-dreng når det kommer til stykket og har kone og to børn, der har en alder, som gør, at man ikke kan flytte fra det hele. Jeg var væk i otte år fra Aalborg som spiller, og da jeg kom hjem var det hjem, og det var for at blive her, siger Ronny Larsen i Podcasten Arena.

Her fortæller han blandt andet også om sit livs sværeste kamp, som er blevet kæmpet uden for isen i tiden efter blodproppen i hjernen, og om hvordan han tackler rollen som både sportschef og assistenttræner.

Vendsyssel Håndbolds direktør Jan Hansen er også med i Arena. Han fortæller blandt andet om kampen for at komme i landets bedste række, hvordan han skaffede en fast hjemmebane til klubben, og om tiden som ejer af Aalborg DH.

