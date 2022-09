Aalborg er klar til rugbrødsarbejde for at nå drømmen

Det var tæt på at lykkes i 2021, men væsentligt længere fra at ske tidligere i år. Alligevel er Aalborg Håndbolds drøm om at vinde Champions League intakt.

Det siger profilen Buster Juul, før holdet torsdag aften tager hul på gruppespillet med en hjemmekamp mod slovenske Celje.

Men vejen til finalen er lang.

- Det er den helt store drøm for os som klub at vinde det trofæ, så det er klart, at der skal laves en masse rugbrødsarbejde i grundspillet i turneringen, så vi kan komme i den bedste mulige position, når det hele skal afgøres til foråret, siger han til holdets hjemmeside.

Aalborg nåede finalen i 2021, hvor FC Barcelona var for stor en mundfuld.

I den forgangne sæson imponerede nordjyderne ved at vinde sin indledende gruppe, hvor hårde modstandere som THW Kiel og Vardar også befandt sig.

Det sikrede det danske mandskab en plads i kvartfinalen, hvor Veszprém med en samlet sejr sendte Aalborg ud.

Denne gang er Aalborg som dansk vicemester med på et wildcard, og modstanden bliver igen hård.

Mikkel Hansen og kompagni er foruden Celje i gruppe med hold som Kielce, Barcelona og Nantes.

– Ser man på gruppen, synes jeg virkelig, det er en fed gruppe, hvor der venter mange gode modstandere, der kommer her til Aalborg og vil prøve at tage point fra os, siger Juul.

Tilgangen af blandt andre Mikkel Hansen er med til at styrke holdets chancer, mener fløjspilleren.

– Vi står lige et par grader stærkere, vil jeg mene. Det er klart, at tilførslen af (Mads, red.) Hoxer og Mikkel (Hansen, red.) giver os en ny dimension og en bredere trup.

- I den situation, vi er i, hvor vi spiller så mange kampe, så er det altafgørende med en bred trup, hvor kvaliteten ikke daler, når vi skifter meget ud. Alt i alt vil jeg mene, at vi har givet os selv gode kort på hånden for at kunne indfri vores drømme, siger Buster Juul.

Aalborg møder Celje i Sparekassen Danmark Arena 18.45.

/ritzau/