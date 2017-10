Aalborg er kommet med

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold sejrede lørdag med 29-25 over Ribe-Esbjerg, og efter en svingende start på sæsonen har klubben nu nappet fire sejre på stribe i 888Ligaen og nærmer sig en plads blandt de allerbedste.

GOG topper rækken med 13 point, mens Bjerringbro-Silkeborg følger med 12, og Aalborg Håndbold ligger som et af fire mandskaber med ti point og har spillet en kamp færre end begge topholdene.

- - Vi havde set, at kunne vi nappe to point her, så var vi, hvor vi gerne ville være. Efter en lidt sløv start, så synes jeg for alvor, at vi har fundet vores spil og vores koncept igen. Det tog noget tid at komme i gang, men nu er vi der tæt på top fire, hvor vi selv synes, vi hører til, siger fløjspilleren Buster Juul, der også fandt sit eget spil og ikke brændte et eneste skud i kampen mod Ribe-Esbjerg.

- Vi er kommet derop, hvor vi hører til, og nu synes jeg at vi kan gå på landsholdspause med god samvittighed. Vi holder dem på 25 mål, og det er vel okay. Vores defensiv står godt, og Mikael (Aggefors, målmand, red.) står rigtig godt. Det kommer man langt med, siger bagspilleren Tobias Ellebæk, der bragte stor kvalitet fra bænken med syv scoringer.