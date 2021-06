Aalborg er presset til DM-guld: - Ellers er vi på den

HÅNDBOLD:Allerede søndag aften fløj Aalborg-delegationen hjem fra Tyskland. Den tabte CL-finale mod Barcelona skal hurtigst muligt ud af systemet, for nu skal fokus skiftes fra CL-finale til DM-finale. Her venter BSH onsdag i den tredje og afgørende finale. Den skal vindes, hvis Aalborg skal spille Champions League i næste sæson.

- Ja hvis ikke vi vinder DM-guld, så er vi på den, for nu at sige det på godt dansk.

Sådan er meldingen fra Aalborg-direktør Jan Larsen, der kan stå med det antiklimaks, at den bedste sæson for et dansk klubhold i nyere tid kan ende uden en billet til næste sæsons Champions League.

- Det er jo den danske mester, der kvalificerer sig, og i anden omgang er det grundspillet vinder, der er GOG, som kan søge om et wildcard. Det er noget ærgerligt, for vi ville stensikkert få et wildcard, hvis vi ikke vinder DM, men det kan vi ikke søge om, siger Jan Larsen.

Han forsikrer imidlertid, at Aalborg Håndbold nok skal have lagt skuffelsen over finalenederlaget bag sig til onsdagens DM-finale.

- Vi skal hjem og spille foran vores fans i en afgørende kamp, så vi skal nok være klar. Hvis du inden sæsonen havde sagt til mig, at vi ville nå Champions League-finalen, så havde jeg købt den, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold har i denne sæson vist en fantastisk evne til at levere fra kamp til kamp. Om det var i Hviderusland eller Ringsted har ikke spillet nogen rolle.

- Overordnet set har Final 4 i Köln været en fantastisk oplevelse, men vi kan godt være lidt skuffede over, at vi ikke spillede bedre i finalen. Vi må også bare anerkende, at Barcelona lige nu er verdens bedste hold, og det er jo det, vi stræber efter at blive, siger Jan Larsen, der har fået blod på tanden efter besøget til det, der normalt er verdens største håndboldfest.

- Vi har fået en stor respekt omkring vores projekt via de her resultater. Der er ingen i Europa, der er i tvivl om, hvem vi er længere, og det er jo lidt udsædvanligt, at vi kan være med her, når vi kigger på vores budget, men det er også noget vi kommer til at øge i de kommende år, så vi forhåbentlig kan være med her igen, siger Larsen.