Aalborg er tårnhøj favorit: Sparer stor profil til Champions League

Aalborg Håndbold har i denne sæson vundet rub og stub i både Europa og den danske liga, og alt andet end en ny sejr lørdag eftermiddag vil være en gigantisk overraskelse.

Lilleputterne fra TMS Ringsted er gæster i Sparekassen Danmark Arena, og Niklas Landin og kompagni er så store favoritter, at Danske Spil ikke engang tilbyder væddemål på en Aalborg-sejr.

- Der skal selvfølgelig ikke være nogen tvivl om, at vi bør slå TMS Ringsted, men vi får ikke noget forærende. De andre danske hold har jo en fest, hver gang de skal møde Aalborg Håndbold. Det er ofte en gratis omgang for dem, hvor de bare kan rulle sig ud og se, hvor langt det kan bære, siger veteranen Henrik Møllgaard.

Selvom Herreligaen knap er fem spillerunder gammel, har den første håndfuld overraskelser allerede indfundet sig, og Aalborg Håndbold er alene om at stå tilbage med maksimumpoint.

- Jeg har bare enorm stor respekt for det arbejde, der bliver lavet rundt omkring i de danske klubber, for der er virkelig høj kvalitet hele vejen rundt. Det betyder, at vi ser nogle resultater, der egentlig ikke burde være mulige, pointerer Henrik Møllgaard.

Mikkel Hansen kunne godt spille mod TMS Ringsted, men lidt småskavanker betyder, at han spares. Foto: Lars Pauli

TMS Ringsted vandt deres ligapremiere over SønderjyskE og var sekunder fra at stjæle et overraskende point på udebane mod TTH Holstebro.

- Vi har været gode til at respektere vores modstandere og levere professionelt, men nu begynder vi at ramme et rul med to kampe om ugen og mange rejsedage. Det vil give noget slitage og nogle kampe, hvor vi skal bruge noget tid på at få gang i benene efter en lang rejse ude i Europa. Mere skal der altså ikke til, før de danske ligahold kan presse os, forudser Henrik Møllgaard.

I forhold til Aalborgs seneste kamp mod Pelister i Champions League vender stregspilleren Jesper Nielsen tilbage på holdkortet mod TMS Ringsted. Til gengæld bliver Mikkel Hansen sparet til den kommende uges Champions League-opgør i Ungarn mod Pick Szeged.

Ligakampen mod TMS har kampstart klokken 14 lørdag eftermiddag, og den bliver hverken tv-transmitteret eller streamet. I stedet kan du følge opgøret i liveblog-form på nordjyske.dk.