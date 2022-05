Aalborg er uden flere profiler, når Mors-Thy jagter spinkel semifinalechance

HÅNDBOLD:Det er Mors-Thy Håndbold, der har mest at spille for, når det søndag eftermiddag gælder en nordjysk duel på udebane mod Aalborg Håndbold i HTH Herreligaens slutspil.

Skal Mors-Thy Håndbold holde liv i den spinkle mulighed for en semifinaleplads, kræver det sejre i de sidste to kampe mod Aalborg og Fredericia, samtidig med at Skjern taber kampene mod samme modstandere.

- Situationen er jo uændret for os. Det, vi kan gøre, er at gøre vores eget arbejde og forsøge at vinde de to sidste kampe. Jeg har en tro på, at vi kan tage til Aalborg og vinde, og alt andet ville jo også være håbløst. Vi ved godt, at vi skal møde et klassemandskab, men de er også inde i et tætpakket program, så vi skal gå efter at skabe overraskelsen, siger Mors-Thy Håndbolds venstre fløj Bjarke Christensen.

Aalborg Håndbolds udgangspunkt er helt anderledes. Semifinalepladsen er sikret, og uanset udfaldet af denne rundes kampe kan de forsvarende mestre med en sejr i den sidste kamp hjemme mod Skjern sikre sig førstepladsen.

Imellem de to kampe venter der på onsdag en returkamp i Champions League mod Veszprém, hvor Aalborg Håndbold skal vinde med mindst syv mål for at spille sig videre i den turnering.

- Vi har stor respekt for den opgave, der står foran os mod Mors-Thy, og jeg vil love, at vi gør alt for at få det point, der vil betyde, at vi kan nøjes med uafgjort i den sidste kamp mod Skjern, men uanset hvad er der ikke noget, der bliver afgjort i denne runde.

- Med vores kamp på onsdag i baghovedet får det betydning for vores fordeling af ressourcerne. Det er ikke hver dag, at man får muligheden for at spille en Champions League-kvartfinale, og vi vil satse hele butikken på at forsøge at gå videre på onsdag, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Sebastian Barthold er ude med den skade, han pådrog sig i torsdags i Veszprém. Henrik Møllgaard og Lukas Sandell, der døjer med småskavanker, kommer heller ikke i kamp søndag.

- Vi ved ikke helt, hvor slemt det står til med Sebastian endnu, men han kommer i hvert fald ikke til at spille mod Mors-Thy. Vores undersøgelser har ikke vist den store blødning, så vi håber stadig på, at det er en forstrækning og ikke en overrevet fiber. Hvis det sidste er tilfældet, er hans sæson formentlig forbi.

- Møllgaard og Sandell kommer ikke til at spille, fordi vi vil gøre alt for at jagte det på onsdag mod Veszprém, siger Stefan Madsen.

Lykkes det ikke Mors-Thy at komme med Aalborg Håndbold videre til semifinalerne, betyder det også, at Bjarke Christensen er i gang med sine sidste kampe i nordvestjydernes blå trøje. Efter denne sæson går turen til KIF Kolding.

- Det tænker jeg ikke så meget på. Jeg har fokus på, at vi skal vinde de sidste to kampe, og så står den forhåbentlig på semifinaler.

- Uanset hvad kommer jeg til at tænke tilbage på min tid i Mors-Thy med glæde. Jeg kom fra en mindre rolle i Skjern til at få et stort ansvar i Mors-Thy. Vi kvalificerede os til Final4 to gange og vandt den ene gang, og vi kom i slutspillet i år. Jeg vil se tilbage på det med stolthed, siger Bjarke Christensen, der for halvanden uge siden også kunne ånde lettet op, da hans kommende klub definitivt undgik nedrykning.

- Det er jeg meget lettet over. Det har selvfølgelig fyldt lidt hos mig, fordi jeg kunne se, at de kom under pres. Vi får et spændende mandskab i næste sæson, så vi skal til at bygge noget op og få Kolding tilbage til toppen af dansk håndbold, siger Bjarke Christensen.

Var det endt med en nedrykning til KIF Kolding, skulle han formentlig have været på jagt efter en ny arbejdsgiver.

- Jeg havde selvfølgelig nogle samtaler med min agent om, hvordan vi skulle håndtere situationen, hvis den opstod, men det blev aldrig rigtig konkret. Når jeg talte med folk i Kolding, kunne jeg mærke, at de var fast besluttede på at blive oppe, men der var nok ikke nogen, der havde forudset, at det skulle komme så tæt på, som det gjorde, siger Bjarke Christensen med henvisning til, at det var en sidste sekunds scoring i grundspillets sidste hjemmekamp mod TTH Holstebro, der gjorde, at det blev TMS Ringsted og ikke KIF Kolding, der rykkede direkte ned.

Søndagens opgør mellem Aalborg Håndbold og Mors-Thy Håndbold fløjtes i gang klokken 15.