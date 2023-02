Aalborg er videre til de sjove Champions League-kampe

AALBORG:Der var dømt "must win-kamp", da Aalborg Håndbold havde besøg af Elverum. Stefan Madsens udvalgte kunne sikre sig pladsen i 1/8-finalen med en sejr, men hvad vigtigere var, så kunne den nordjyske storklub lægge billet ind på gruppens femteplads.

Den femteplads er vital, da en slutplacering som nummer seks i gruppen vil afstedkomme en markant vanskeligere modstander i 1/8-finalen. En sjetteplads er lig med Magdeburg eller Veszprem, mens en femteplads vil

Felix Claar var om nogen klar fra start. Han stod bag fem af Aalborgs første seks scoringer. Han blev godt sat op af Lukas Sandell og Aron Palmarsson, der hurtigt fandt ind i en god rytme rent offensivt.

Defensivt var det en anden historie. Aalborg Håndbold havde svært ved at finde en stopklods for Tobias Grøndahl. Den hurtige playmaker skabte konstant ubalance i Aalborgs forsvar, og det gjorde det let for det norske mesterhold at spille sig frem til gode chancer i hvert angreb.

Til alt held for Aalborg havde Grøndahls holdkammerater ikke samme skarphed, som det norske discount-udgave af Mathias Gidsel. Den fintestærke playmaker måtte flere gange i løbet af første halvleg se perfekte opspil blive formøblet.

Mikael Aggefors begyndte i Aalborg-målet, og her spillede han sig stille og roligt ind i kampen. Der kom nogle fine redninger fra Aggefors, der også fik hjælp af et Aalborg-forsvar, som nød godt af Mads Hoxers defensive entré.

Da Henrik Møllgaard åbnede den personlige målkonto steg stemningen til hidtil uhørte decibeltal, og Aalborg Håndbold så for alvor ud til at køre Elverum over i minutterne inden pausen, men sløseri i flere på hinanden følgende angreb gjorde, at den nordjyske føring "kun" var på 17-12 ved pausen.

Aalborg Håndbold - Elverum 31-24 (17-12) Håndbold, EHF Champions League

Stillinger undervejs: 2-4, 5-4, 7-7, 11-8, 15-10, (17-12), 20-13, 23-17, 26-20, 27-23

Målscorere for Aalborg: Felix Claar 6, Aron Palmarsson 5, Lukas Sandell 5, Henrik Møllgaard 3, René Antonsen 3, Andreas Flodman 3, Benjamin Jakobsen 2, Mads Hoxer 2, Andreas Væver 2 mål.

Topscorere for Elverum: Daniel Blomgren 6 mål.

Udvisninger: Aalborg 3, Eleverum 3

Tilskuere: 4830 VIS MERE

Anden halvleg fik hurtigt karakter af en ekspeditionssag for Aalborg Håndbold, der bragte sig foran med otte mål, inden det spanske dommerpar følte trang til at yde lidt dommerhjælp til de trængte gæster. Henrik Møllgaard modtog en mærkværdig udvisning, og det betød, at Aalborg fik en periode med to mand i undertal, da René Antonsen allerede var udvist.

Undertalsperioden blev dog overstået i sikker stil, og så skulle det sidste kvarter spilles til ende uden skader eller andre former for ridser i Aalborg-lakken. Der blev spilletid til alle på holdkortet med undtagelse af Sebastian Barthold og Simon Gade. Det vil næppe gå over i historien, som den mest overbevisende præstation af Aalborg Håndbold, men sejren var reelt aldrig i fare.

Mikael Aggefors stillede sig i vejen for reel spænding med et par flotte redninger, da kampen med fem minutter igen havde antydningen af at kunne blive tæt.

Med sejren gjorde Aalborg Håndbold altså første del af arbejdet for at sikre sig femtepladsen. Nu resterer der en enkelt kamp i gruppespillet. Det er ude mod Celje. Den direkte konkurrent til femtepladsen, Pick Szeged, spiller mod Barcelona senere onsdag aften, og i sidste gruppespilskamp skal Pick Szeged møde Nantes hjemme i Ungarn.