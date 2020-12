Aalborg får nyt stort cykelhold

CYKELSPORT:Et nyt nordjysk cykelhold har fredag set dagens lys.

Aalborg Cykle-Ring danner rammerne om holdet, der får navnet Team Sparekassen Vendsyssel Aalborg og bliver et såkaldt DCU Elite Team, der dermed skal konkurrere med den danske elite fra den kommende sæson. Det fortæller det nye nordjyske cykelprojekt i en pressemeddelelse.

Den tidligere kontinentalrytter Mads Hardahl bliver holdets ledende sportsdirektør, og han udgør den sportslige ledelse sammen med Mikkel Skjellerup, Jimmi Sørensen og Christian Nyvang Lund, der også er tidligere cykelryttere.

- Jeg er utrolig stolt over at være en del af dette projekt. Det er lang tid siden, at et Aalborg-baseret elitehold har eksisteret, og det er på tide, at de talenter, vi selv har opfostret, har et sted at køre i fremtiden. Det er vigtigt for os, at de unge ryttere har et lokalt hold at se op til, og det bliver nu en realitet, siger Mads Hardahl.

Holdet vil i sin første sæson bestå af otte ryttere, der skal køre på højeste niveau i den danske A-klasse - samt to ryttere, som begynder i B-klassen. Holdet kommer blandt andet til at bestå af aalborgensiske Sebastian Ryttersgaard, der trods sine 20 år tager hul på sin fjerde sæson i den danske A-klasse. Tidligere i år tog han en sølvmedalje ved de jysk/fynske mesterskaber.

- Jeg glæder mig til at blive en del af det nye hold. Det bliver sjovt, at mine holdkammerater nu også er dem, som jeg træner med til dagligt. Jeg synes, vi har en stærk og bred trup, så jeg tror på, vi kan gøre os gældende i A-klassen og udfordre kontinentalholdene. Det gælder forhåbentlig også i de internationale UCI-løb, vi kommer til at køre, fortæller Sebastian Ryttersgaard.

Også 26-årige Johannes Rom Dahl bliver en del af holdet. Han blev i den forgangne sæson nummer 11 ved DM i enkeltstart. Inden længe vil holdet præsentere resten af truppen, som vil bestå af ryttere med erfaring fra den danske eliterække samt nyoprykkede talenter fra den danske juniorrække, meddeler holdet.

Finansielt er holdet støttet af det lokale erhvervsliv, og det bliver altså Sparekassen Vendsyssel, der kommer til at lægge navn til det nye nordjyske cykelprojekt.

- Vi er rigtig glade for at kunne støtte op om den lokale cykelsport. Vi har i mange år støttet Aalborg Cykle-Ring, og derfor fandt vi det selvfølgelig naturligt at støtte op om et eliteteam. Vi glæder os til at følge rytterne på landevejen, siger Bo Bojer, Regionsdirektør i Sparekassen Vendsyssel.