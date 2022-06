Aalborg får snart Champions League-svar: Skuffet, hvis det bliver et nej

HÅNDBOLD:Knap er det sidste stykke konfetti og sølvglimmer fejet op hos Aalborg Håndbold, før klubbens fokus er rettet frem mod den nye sæson.

Selvom GOG løb med guldet og den enlige danske plads i Champions League, er aalborgensernes direktør fortrøstningsfuld i forhold til at gøre fynboerne selskab på øverste europæiske hylde. Også selvom man på papiret kun er berettiget til en plads i den mindre European League.

- Vi har allerede forberedt en ansøgning om at få et wild card, som det europæiske håndboldforbund (EHF, red.) skal have i hænde senest om en uge. Og jeg vil gå så langt som til at sige, at jeg bliver dybt skuffet, hvis vi ikke får en plads i Champions League, fastslår Jan Larsen.

Han henviser til, at Aalborg Håndbold i forrige sæson nåede finalen, mens de i den forgangne sæson vandt deres pulje og siden led et knebent nederlag i kvartfinalen.

Jan Larsen mener, at Aalborg Håndbold her bevist, at de hører hjemme i Champions League. Foto: Henrik Bo

- Vi har bevist, at vi sportsligt er berettiget til at få en plads, og vi også fået stor ros af EHF for vores kampafvikling i Sparekassen Danmark Arena, påpeger Jan Larsen.

Direktøren forventer, at der inden udgangen af juni ligger et svar på wild card-ansøgningen, og hvis alt går vel, er Aalborg Håndbold dermed med i hatten, når der i starten af juli er lodtrækning til gruppespillet.

Selvom DM-sølv ikke er noget, aalborgenserne samler på, vil en plads i Champions League betyde, at det missede guld udelukkende giver skrammer på selvforståelsen.

- Økonomisk gør det ikke den store forskel. Der, hvor det virkelig kan mærkes, er i forhold til, om vi spiller Champions League frem for den mindre European League, påpeger Jan Larsen.

Aalborgs spillere gik på ferie med skuffelse i truppen. 25. juli kalder klubben igen. Foto: Henrik Bo

I forhold til spillertruppen forventer direktøren ikke yderligere tilføjelser, for han mener, at truppens styrke og bredde er på plads.

- Hvis vi skal noget, så bliver det eventuelt at trimme truppen en smule. Vi vil gerne give plads og spilletid til vores unge fremadstormende spillere, siger Jan Larsen.

Spillere, ledere og familie i Aalborg Håndbold sagde mandag god ferie til hinanden. Først 25. juli møder cheftræner Stefan Madsen og spillerne ind igen, og den første betydende kamp venter 23. august, hvor den danske Super Cup-finale mod GOG står på dagsordenen.

- Vi har lagt billet ind på at være arrangør af finalestævnet, som også inkluderer kvindernes Super Cup, afslører Aalborg-direktøren.