Aalborg faldt i den første guld-dyst

HÅNDBOLD: Tidligere på sæsonen nappede Aalborg Håndbold sejren i pokalfinalen for første gang i klubbens historie, og i disse dage rækker nordjyderne ud efter den ultimative triumf, der for alvor vil placere klubben som den førende alpha-han i dansk håndbold.

Det sker, hvis klubben også vinder det danske mesterskab.

Sandsynligheden for, at det sker blev forværret væsentlig søndag, da nordjyderne tabte den første af potentielt tre DM-finale mod GOG med 30-33.

Hjemmeholdet måtte inden opgøret sande, at topscorer Omar Ingi Magnusson ikke blev klar på grund af en hovedskade. I stedet fik Jesper Meinby chancen på højre back, og den opgave løste han hæderligt, selvom han ikke fik lagt helt det samme tryk som sin faldne islandske holdkammerat normalt er garant for.

Hjemmeholdet var dog bedst i indledningen på en tempofyldt første halvleg i en udsolgt Jutlander Bank Arena. Flere gange undervejs i de første 30 minutter var Aalborg Håndbold foran med et par mål, men GOG kom igen, og i de sidste 10 minutter viste fynboerne, at de straffer fejl kynisk.

En lille håndfuld tekniske koks i Aalborg-offensiven udløste tre GOG-kontraer, der blev omsat sikkert, og derfor var gæsterne foran med 16-14 ved pausen.

Da spillet blev genoptaget var det fortsat med en fynsk fod solidt plantet på speederen. Især gæsternes to backs, Lasse Møller og Niclas Kirkeløkke, scorede flittigt fra distancen og satte spillet flot, og pludselig var gæsterne foran med 18-14.

Aalborg kæmpede febrilsk for at hænge på, og hjemmeholdets cheftræner Stefan Madsen fik kastet lidt grus i GOG-maskinen ved at prøve med et 5:1 forsvar med Magnus Saugstrup som den offensive. Men godt blev det ikke for alvor, for nordjyderne havde selv problemer med at gøre chancerne store og var med et lille kvarter tilbage bagud med 20-23.

Aalborg hang på indtil det allersidste men har nu kniven for struben forud for returkampen i Gudme på torsdag. Alt andet end nordjysk sejr sender guldet til Fyn.