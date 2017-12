Aalborg faldt med ære i Paris

HÅNDBOLD: Det så lovende ud i første halvleg, men over 60 minutter var Aalborg Håndbold chanceløs i lørdagens Champions League-dyst ude mod Paris SG.

Hjemmeholdet med stjerner som Mikkel Hansen, Uwe Gensheimer og Nikola Karabatic på holdkortet vandt 31-28.

Paris indledte kampen bedst og bragte sig i front med 5-3. Men Aalborg-spillerne bevarede fatningen og fulgte det taktiske oplæg, der tydeligvis handlede om at bygge angrebsspillet langsomt op for så at eksplodere i temposkift. Det lykkedes ganske godt i en første halvleg, hvor aalborgenserne konsekvent tog målmanden ud i angreb og spillede syv mod seks.

Det havde hjemmeholdet stjerneparade svært ved at dæmme op for, og Aalborg Håndbold førte flere gange gennem de første 30 spilleminutter med en enkelt pind.

Især Buster Juul var i hopla på venstrefløjen med syv mål på syv forsøg (heraf tre straffekast).

Med halvlegens slutning lykkedes det dog Paris at løbe kontra et par gange, og ved pausen var stillingen 16-14 til hjemmeholdet.

Da anden halvleg blev fløjtet i gang, var det tydeligt, at hjemmeholdet havde strammet skruen.

Aalborg havde sværere og sværere ved at spille chancerne store - selv syv mod seks - og gæsterne kunne være glade for, at Mikael Aggefors i målet begyndte at tage fra.

Han kunne dog ikke forhindre hjemmeholdet i at trække fra, og offensivt fik Buster Juul ikke meget til at fungere i de sidste 30 minutter. Til gengæld var der lovende takter undervejs fra stortalenterne Magnus Saugstrup og Andreas Holst.

Sensationen var nordjyderne, der i anden halvleg blev trætte og lavede for mange tekniske fejl, dog ikke tæt på denne lørdag i Paris.

Heller ikke selvom de sluttede flot af og begrænsede nederlagets størrelse.