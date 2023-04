Aalborg fik oprejsning og kom tættere på grundspilssejr

ESBJERG:Aalborg Håndbold fik hurtigt rejst sig oven på torsdagens skuffende Champions League-exit mod GOG, da aalborgenserne lørdag tog et vigtigt skridt i forsøget på at vinde HTH Herreligaens grundspil.

Ribe-Esbjerg blev slået med 30-26 på eget halgulv, og dermed går Aalborg Håndbold ind til grundspillets sidste runde på onsdag på førstepladsen.

Aalborg er i førerposition i kraft af et bedre indbyrdes regnskab over for GOG. Begge hold har 43 point før sidste runde, hvor Aalborg hjemme møder KIF Kolding, mens GOG får besøg af Skjern.

Ribe Esbjerg - Aalborg Håndbold 26-30 (11-16) Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 3-4, 7-6, 9-10, 10-13, 11-16 (pausestilling), 13-18, 14-22, 16-23, 18-26, 21-27

Topscorer, Ribe-Esbjerg: Andreas Søgaard 5

Mål, Aalborg Håndbold: Victor Kløve 8, Mads Hoxer 7, René Antonsen 4, Buster Juul 4, Andreas Flodman 2, Benjamin Jakobsen 2, Marinus Munk 1, Christian Termansen 1, Felix Claar 1

Udvisninger: Ribe-Esbjerg 0, Aalborg Håndbold 0

De to hold fulgtes pænt ad fra kampens start, og det gjorde de især, fordi det vestjyske hjemmehold havde overtaget på målmandsposten.

Efter ni minutters spil førte Ribe-Esbjergs Agúst Eli Björgvinsson 5-0 i redninger over Mikael Aggefors i Aalborgs mål, og derfor stod det trods flere tekniske fejl fra hjemmeholdet 5-5 på måltavlen.

Som første halvleg skred frem, kom Mikael Aggefors dog langt bedre med, og det medvirkede også til, at Aalborg fik overtaget. Der var stadig et par langskudsmål, hvor Aalborgs målmand ikke så heldig ud, men til gengæld diskede han i samme periode op med flere fine redninger.

I den anden ende var unge Victor Kløve årsagen til, at Aalborg begyndte at trække fra. I det fortsatte fravær af folk som Aron Pálmarsson og Mikkel Hansen var der igen masser af spilletid til Victor Kløve, og det udnyttede bagspilleren fra Brønderslev til at score fire gange i træk og bringe sit hold foran 14-11, inden to store redninger fra Mikael Aggefors, der nu pludselig førte målmandsduellen, og to scoringer fra Mads Hoxer sendte gæsterne til pause foran 16-11.

René Antonsen scorede fire gange i Esbjerg. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Mikael Aggefors havde også en del af æren for, at Aalborg Håndbold ikke blev straffet for en lidt løs indledning på anden halvleg. Den svenske veteran diskede blandt andet op med en stor redning på en helt fri chance til Ribe-Esbjerg, der kunne have bragt hjemmeholdet op på 14-17.

I stedet kunne Buster Juul få øjeblikke senere score to mål i træk og øge Aalborgs føring til 19-13, og derfra var al antydning af spænding om resultatet væk.

Dertil havde Ribe-Esbjerg det alt for svært mod Mikael Aggefors og hans velfungerende forsvar, og i den anden ende havde gæsterne endda råd til, at Felix Claar spillede langt under niveau og kun scorede en enkelt gang på ni forsøg. Det blev opvejet af, at både Mads Hoxer og Victor Kløve var særdeles velspillende.

Aalborg, der lørdag slet ikke gav spilletid til Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold, havde i løbet af anden halvleg også overskud til skiftevis at hvile Mads Hoxer og Victor Kløve og sende endnu yngre folk som Christian Termansen og Marinus Munk i kamp.

I slutfasen fik Ribe-Esbjerg pyntet en smule på resultatet, men Aalborgs sejr var aldrig i fare.