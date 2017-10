Aalborg-fløj: En kummerlig sæsonstart

HÅNDBOLD: Selv om det blev til det forventede nederlag for Aalborg Håndbold i søndagens Champions League-kamp mod Paris SG, kunne Buster Juul glæde sig over lidt personlig succes.

Venstrefløjen scorede ni gange mod de franske stjerner og fik dermed oprejsning efter en skidt sæsonstart.

- Min sæsonstart har været kummerlig. Jeg har ikke kunnet finde tilbage til det niveau, jeg spillede på i sidste sæson, så det var fint, at jeg kunne få lidt selvtillid i dag, siger Buster Juul.

Han kunne dog ikke forhindre, at Aalborg Håndbold tabte kampen mod Paris med 27-33. Det var det fjerde nederlag for Aalborg i fem Champions League-kampe, og de danske mestre er nu lidt pressede i forhold til at indfri målsætningen om at gå videre fra gruppespillet.

- Vi skal ud at skabe nogle overraskelser nu. Det ligger måske mest til højrebenet, at vi kan gøre det i hjemmekampene mod Flensburg og Kiel. Det er i hvert fald sikkert, at vi skal lave nogle overraskelser, hvis vi skal videre, siger Buster Juul.