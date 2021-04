Aalborg-fløj blev flået ud - men vendte tilbage og spillede nøglerolle i triumf

HÅNDBOLD:Der var blot spillet 10 minutter af returkampen i Champions League mellem Aalborg Håndbold og FC Porto, da fløjspilleren Mark Strandgaard blev flået ud efter at have brændt sine tre første afslutninger.

Klip til anden halvleg af den dramatiske 1/8-finale i Jutlander Bank Arena, og en tilbagevendt Mark Strandgaard skød med skarpt på alle sine fire afslutninger og blev en nøglefigur i sejren på 27-24, der sender Aalborg videre til kvartfinalerne på reglen om flest scorede udebanemål.

- Det er selvfølgelig en kæmpe forløsning for mig, at jeg kunne bidrage til holdet i den afgørende fase. Det er ingen hemmelighed, at jeg bare ikke var opgaven voksen i de første 10 minutter og omsatte ikke mine chancer, siger Mark Strandgaard.

Hjemme i Jutlander Bank Arena spillede Aalborg Håndbold onsdag aften returkamp mod portugisiske FC Porto i 1/8-finalen i Champions League. Foto Lars Pauli

Det var fløjspilleren dog ikke ene om, men alligevel nægtede aalborgenserne at give op undervejs.

- Jeg er glad for, at vi blev ved med at tro på konceptet og arbejdede stenhårdt. Vi gjorde 90 procent rigtigt, men de sidste 10 procent med at skyde boldene i målet, var vi ikke gode nok til. Derfor blev det tæt hele vejen, men til sidst fandt vi heldigvis skarpheden, forklarer Mark Strandgaard.

Aalborg Håndbold kan nu se frem til to kvartfinaler mod Flensburg-Handewitt til maj. Netop det tyske hold, som man slog i begge gruppekampe i sidste sæson.

- Vi har skrevet historie med den her kvartfinale, men vi vil videre til Final4 i Köln, fastslår Aalborgs højrefløj.