Aalborg-fløj er ikke overrasket over perfekt start: - Vi forventer, at vi skal vinde hver gang

HÅNDBOLD:Trods mere end en håndfuld udskiftninger på holdet har Aalborg Håndbold fået en forrygende start på sæsonen.

De første ni betydende kampe har givet ligeså mange sejre, men det er ikke en overraskelse for en af de tilbageværende spillere fra sidste sæson, højrefløjen Mark Strandgaard.

- Vi forventer, at vi skal vinde hver gang, og det gør vi også, selv om der har været en større udskiftning. Vi har ikke råd til at vente flere måneder med at toppe, for Champions League begyndte jo allerede her i september, og hvis vi ikke er klar fra start, kommer vi bare ikke videre. Derfor har vi arbejdet hårdt for at toppe allerede nu, så jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, siger Mark Strandgaard.

Han var i sidste sæson alene på højre fløj, men nu er der konkurrence - og dermed færre minutter på banen - fordi svenske Jonas Samuelsson er kommet til, men den situation ønsker Mark Strandgaard ikke at forholde sig til.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Den slags holder vi internt, siger Mark Strandgaard.

Han og holdkammeraterne skal forsøge at fortsætte stimen af sejre, når det lørdag gælder en udekamp mod SønderjyskE, der senest tabte til KIF Kolding, men tidligere på sæsonen imponerede ved både at besejre Skjern og TTH Holstebro.

Jan Pytlick, tidligere landstræner for det danske kvindelandshold, er blevet cheftræner hos sønderjyderne, der på banen også er blevet forstærket af blandt andre den tidligere landsholdsspiller Thomas Mogensen.

- De ligner et hold, der har fået lidt af en saltvandsindsprøjtning. De ser skarpere ud end tidligere. Det har gjort dem godt at få noget rutine ind på både bænken og banen. Jeg tror, at det har været godt for deres mange unge spillere. Det er helt sikkert et hold, vi skal have respekt for, lyder analysen fra Mark Strandgaard.

Der er kampstart i Sønderborg klokken 15. Du kan følge kampen i en liveblog her på nordjyske.dk.