Aalborg-fløj om forlængelse: - Der kommer en udmelding en af dagene

HÅNDBOLD:Mens den indeværende sæson er gået ind i sin afgørende fase, er Aalborg Håndbold nu ved at have næste sæsons trup på plads.

Et af hængepartierne var et kontraktudløb hos Buster Juul, men ifølge Nordjyskes oplysninger har den 28-årige venstre fløj nu forlænget sin kontrakt med klubben. Buster Juul har tidligere jagtet et skifte til udlandet, men nu har han ifølge Nordjyskes oplysninger valgt at skrive under på en etårig kontraktforlængelse.

- Det har jeg ikke så mange kommentarer til. Der kommer en udmelding fra klubben en af dagene, så jeg vil hverken be- eller afkræfte det, siger Buster Juul.

Venstrefløjen retter i stedet fokus mod, at Aalborg Håndbold i aften åbner slutspillet i HTH Herreligaen på udebane mod Skanderborg.

- Det er selvfølgelig en kamp, vi helst skal vinde, men det bliver også en mental øvelse. Det er svært at forklare hvorfor, men Skanderborg har haft et godt tag på os, så tingene skal gå op i en højere enhed for os, hvis vi skal vinde. Skanderborg er et godt hold med meget fart i angrebsspillet og en god defensiv. Nu er Kristoffer Laursen også tilbage i målet, så det bliver en svær kamp, og det vil ikke undre mig, hvis den først bliver afgjort i det sidste minut, siger Buster Juul.

Han og holdkammeraterne kunne i onsdags juble over en historisk bedrift, da Aalborg Håndbold for første gang i klubbens historie avancerede til kvartfinalerne i Champions League efter en samlet sejr over Porto.

Kvartfinalerne mod Flensburg-Handewitt spilles dog først i midten af maj, så i de næste uger kan der rettes fuldt fokus mod det hjemlige slutspil.

- Vi glædede os over sejren over Porto på dagen og dagen efter, men nu har vi al fokus på slutspillet. Det er her, rugbrødsarbejdet skal gøres, så vi også i næste sæson kan få det glasur på kagen, som det er at spille Champions League, siger Buster Juul.

Han nærmer sig selv så småt topformen igen efter at have begyndt 2021 med en lang skadespause.

- Jeg har haft lidt forskellige skavanker, og jeg kan godt mærke, at kroppen lige skal vænne sig til at komme under fuldt tryk igen, men det lysner så småt. Konditionen er også ved at være der igen, men der er stadig lidt at hente. Inden for en uges tid står jeg forhåbentlig helt skarpt igen, siger han.