Aalborg-fløj skadet igen - nu har han fået dommen

AALBORG:Buster Juul har på grund af en knæskade siddet ude hos Aalborg Håndbold siden midten af september 2022, men alt var lagt til rette til, at han i lørdags skulle have haft comeback i topkampen mod GOG.

Ved den afsluttende træning var den rutinerede fløjspiller dog uheldig at støde sammen med holdkammeraten Lukas Sandell, så sidstnævnte faldt hårdt ned ovenpå Buster Juul. Det kostede et brud på skinnebensknoglen under knæet.

- Det betyder, at Buster skal have en skinne på i de næste fem-seks uger, og at han formentlig først kan spille igen om to måneder, fortæller Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

- Buster er selvfølgelig træt af det, men inden vi fik svar på MR-scanningen, havde vi også en frygt for, at det måske kunne være en korsbåndsskade. Så set i det lys, så tror jeg egentlig, at han er lettet over dommen, tilføjer direktøren.

Buster Juul ser ud til at kunne være tilbage på banen for Aalborg Håndbold i løbet af april, og dermed kan han nå blive involveret i både slutspillet og knockout-kampene i Champions League.