Aalborg forlænger med langtidsskadet back

HÅNDBOLD:Håndboldsæsonen er for længst afblæst i Danmark, og derfor er klubberne i gang med at optimere trupperne til de kommende sæsoner.

I Aalborg Håndbold betyder det, at klubben har forlænget aftalen med backen Andreas Holst, der på grund af en langvarig korsbåndsskade slet ikke kom på banen i den forkortede sæson.

Klubben og spilleren har skrevet under på en aftale, der betyder, han er knyttet til Aalborg de næste tre sæsoner. Og dermed er parterne altså blevet enige om den aftale, som NORDJYSKE omtalte allerede 9. april.

- Det har været et hårdt forløb for Andreas med den alvorlige skade, men han har kæmpet forbilledligt gennem hele perioden. Vi kan se store fremskridt hos ham, og vi er ikke i tvivl om, at han nok skal blive klar til den kommende sæson. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu har forlænget samarbejdet, og vi har store forventninger til, at han kommer til at bidrage i stor stil de kommende sæsoner, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg er ved at være min skade kvit. Skadesforløbet har været langt, og det har været hårdt ikke at kunne bidrage på banen. Heldigvis er genoptræningen gået godt, og jeg kommer tilbage med nøjagtig de samme ambitioner som før. Jeg glæder mig til at kunne hjælpe mine holdkammerater, når vi igen skal ud og kæmpe med om mere metal til Aalborg Håndbold, siger Andreas Holst.