Aalborg forlænger med stregspiller

HÅNDBOLD: Meget tyder på, at Aalborg Håndbold efter denne sæson må sige farvel til Simon Hald, men fredag fik de danske mestre til gengæld en kontraktforlængelse på plads med et andet stregtalent.

Magnus Saugstrup har sat sin signatur på en kontrakt, der løber til sommeren 2020.

- Vi er stolte over at fastholde en af vores egne unge talenter i klubben. Magnus har gennemgået en fantastisk udvikling med masser af spilletid både på klubplan samt diverse landshold. Han bliver en vigtig spiller i fremtiden for Aalborg Håndbold, siger direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Hovedpersonen selv er også godt tilfreds med aftalen.

- Jeg er rigtig glad for at fortsætte karrieren i Aalborg Håndbold. Jeg glæder mig til de kommende spændende opgaver i både Champions League og 888ligaen og ser frem til fortsat at spille med om medaljer. Der er rigtig gode rammer i klubben, og jeg er sikker på, jeg kan udvikle mig yderligere de kommende sæsoner, siger Magnus Saugstrup.