Aalborg fortsatte dominansen: Kørte Lemvig over på udebane

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold havde i sidste sæson to meget tætte kampe med Lemvig-Thyborøn Håndbold - godt nok blev det til tre point over to opgør, men det var fordelt på en sejr på hjemmebane og en uafgjort på udebane.

Denne sæson ser det ud til at blive noget mere ensidigt i nordjysk favør - i hvert fald lagde Aalborg Håndbold mandag ud med at nappe udekampen i Lemvig med hele 30-22.

Den tredje storsejr til Aalborg på en uge efter sæsonstarten.

Kampen startede stille ud, hvor Aalborg lige skulle føle sig ind på hjemmeholdets til tider meget aggressive forsvar, men i den anden ende kan Aalborg altså også med en suveræn midterakse dække forsvar med de bedste.

Derfor var der blot scoret fire mål de første otte minutter, men derfra stod der Aalborg Håndbold på resten af første halvleg,

Felix Claar viste sig især særdeles farlig på playmaker-pladsen med seks scoringer i de første 30 minutter, men også Henrik Møllgaard udmærkede sig, da han begyndte at få spilletid i offensiven midt i halvlegen. Bagspilleren dissekerede vestjydernes defensiv med flotte afleveringer. Og det var et vip til Buster Juul eller et indspil til Magnus Saugstrup på stregen, og pludselig var Aalborg rykket fra med otte scoringer, inden det endte med en pauseføring på 19-12.

Også Mikael Aggefors tog godt fra sig i målet - selv når hjemmeholdet kom til meget frie afslutninger i deres syv imod seks-offensiv. Og Aggefors kom da også selv på scoringstavlen i den anden ende ved at udnytte den manglende keeper.

Og hvis hjemmeholdet havde håb om at komme tilbage i kampen efter pausen, så blev det håb slukket allerede i de første fire minutter, hvor Aalborg stensikkert vandt et overtal, og efterfølgende reddede Mikael Aggefors også et straffekast, og så var føringen oppe på ni mål.

Den svenske keeper var nærmest usårlig efter pausen. Hvor han lynhurtigt fordoblede sin redningstotal fra otte til 16 - og selvom den indskiftede Shadrach Nsoni også imponerede i buret i den anden ende, så kunne Lemvig ikke rigtigt komme tættere på, når de ikke selv fik kuglen i mål.

Lidt for mange brændte afslutninger og tekniske fejl mod slutningen af kampen fik Aalborg-træner Stefan Madsen til at bruge to af sine time-outs, men sejren kom aldrig i fare.

Aalborg Håndbold har nu vundet begge deres de to første kampe med samlet 21 mål, og også torsdag aften ligner det en overkommelig opgave, når holdet gæster Ribe-Esbjerg