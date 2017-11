Aalborg fra Bette Balkan til Store Balkan

HÅNDBOLD: - Nu snakkede vi jo om Bette Balkan i onsdag mod Mors-Thy. Vi kan vist godt sige, at nu gælder det Store Balkan.

Og ja, Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold ved godt, at ungarske Veszprem ikke decideret ligger i Balkan, men sammenligningen er alligevel til at få øje på, når Aalborg Håndbold i dags spiller på en af Europas mest frygtede håndboldudebaner mod de ungarske mestre.

Tilskuerne i Veszprem Aréna er kendt for at være nogle af de mest fanatiske og passionerede i hele sporten.

- Det er sådan en kamp, hvor andre på forhånd har fortalt os, at vi skal regne med, at det bliver en oplevelse. Der er så vanvittigt stor håndboldinteresse, og selvom de ikke kan være flere, end vi normalt er i Jutlander Bank Arena, så kan de altså lave larm på en helt måde. Men omvendt, så er det jo også det her, vi lever for. Det er derfor, vi gerne vil være med i Champions League. Og vi må jo også konstatere, at vi efterhånden har prøvet en del. Vi er jo ikke de rene nybegyndere i europæisk håndbold, siger Jan Larsen.

- Når det så er sagt, så ved vi godt, at det er en kamp, hvor vi absolut skal toppræstere, og de skal underpræstere, hvis vi skal have noget med derfra. Det er en svær kamp,, hvis man siger det på godt jysk. Men der var heller ikke mange, der regnede med, at vi kunne stille noget op i Flensburg eller i Kiel, og der gik det jo alligevel ganske godt, selvom vi endte med at tabe, siger Jan Larsen.