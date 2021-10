Aalborg Freja håber på slutspurt før Brøndby-kamp: Her er status på billetsalget

FODBOLD:Aalborg Freja har godt gang i billetsalget til den for Serie 1-klubben historiske ottendedelsfinale i Sydbank Pokalen mod Brøndby på torsdag 28. oktober.

Godt 2000 personer har som minimum sikret sig billet til kampen, lyder meldingen fra Aalborg Frejas bestyrelsesformand, Jan Michael Daucke.

- Vi er ikke dagligt opdaterede, for det er i overvejende grad AaB's system, der står for billetsalget. Det er vi dybt taknemmelige for, og vi ligger ikke og ringer til dem i tide og utide, men der er i hvert fald godt 2000 billetter ude.

- De er dels solgt via AaB's system, mens medlemmer af Aalborg Freja også har kunnet afhente gratis billetter hos os. Sidst har vi også solgt til nogle, der bor i nærområdet og måske ikke har ønsket at oprette en profil online, siger Jan Michael Dauke.

Billetsalget går under alle omstændigheder som forventet.

- Siden vi vidste, at det blev Brøndby, har forventningen ligget på mellem 2500 og 4000 tilskuere, så det tegner godt, men vi håber selvfølgelig, at vi kan booste salget lidt her den sidste uge.

- Derfor håber vi også stadig på, at vi kan tjene en skilling på kampen. Kommunen har behandlet os godt, og AaB har også været rigtig samarbejdsvillige, hvilket vi er dybt taknemmelige for. Vi håber, at det både sportsligt og økonomisk bliver en god oplevelse, siger Jan Michael Daucke.

Efter planen bliver tilskuerne primært fordelt på Complea Tribunen ud mod Haraldslund samt i udebaneafsnittet. Vesttribunen åbnes til gengæld ikke.

Der er kampstart på torsdag klokken 18.