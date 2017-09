Aalborg gæster kriseramte Kiel

HÅNDBOLD: Det er muligvis den sjoveste udekamp overhovedet for Aalborg Håndbold i denne sæson, når de onsdag aften løber på banen i Sparkassen Arena i Kiel med op mod 10.000 tilskuere på plads til opgøret i Champions League.

Tyskerne er kendt for et særdeles medlevende og også kritisk publikum, og rammerne kan derfor næppe blive meget større.

Og samtidig er det muligvis det bedste tidspunkt at møde tyskerne på. Kiel har fået en næsten katastrofal sæsonstart - i hvert fald, hvis man kigger efter den målestok, som normalt kan bruges i Kiel, der er vant til at spille med om de helt store titler.

I Bundesligaen har de blot vundet tre af de første seks kampe, og i Champions League er de noteret for nul point efter nederlag til Paris og Kielce.

- Det kan så udmønte sig på to måder. Enten kommer de ud for at bevise, at de stadig er et tophold og derfor saver os midtover igennem 60 minutter. Eller også kan vi holde med i noget tid, og så begynder de endnu engang at mærke presset efter den dårlige start, siger direktør i Aalborg Håndbold Jan Larsen.

Aalborg Håndbold har fået en god start på Champions League, hvor holdet var tæt på at overraske i Flensburg og i weekenden holdt hjem til en kneben sejr over Celje.

Hver kamp i den her turnering har sit eget liv, men vi har spillet rigtig godt indtil nu og har bevist, at vi sagtens kan være med på den helt store scene. Men vi ved også godt, at hvis vi skal levere den overraskelse, vi selvfølgelig går efter, så skal alle mand ramme det absolut øverste niveau. Det kan godt være, at Kiel har været i krise, men de er altså stadig et helt igennem fantastisk dygtigt håndboldhold, siger Jan Larsen.