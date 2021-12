Aalborg Håndbold afbryder samarbejde med fløjspiller et år før tid

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har efter gensidig aftale med højrefløjen Jonas Samuelsson valgt, at svenskerens tid i Nordjylland er færdig efter denne sæson, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Jonas Samuelsson kom til Aalborg Håndbold i sommeren 2020 på en treårig kontrakt, men får altså kun to sæsoner hos mestrene.

- Vi har valgt ikke at stå i vejen for Jonas’ mulighed for at vende tilbage til sin barndomsklub IFK Skövde.

- Jonas har bidraget flot for Aalborg Håndbold, og vi glæder os selvfølgelig over at have Jonas på holdet resten af sæsonen, hvor vi i fællesskab skal forsøge at vinde flere titler til klubben, lyder det i pressemeddelelsen fra direktør Jan Larsen.

Højrefløjen har været i den danske liga siden 2015. Han har spillet 67 kampe for Aalborg og scoret 153 mål.

- At være en del af det her hold har givet mig mange oplevelser, jeg aldrig vil glemme. Ikke mindst finalen i Champions League. Det har været fedt at opleve den udvikling, der er sket på kort tid, og jeg er stolt af at have bidraget dertil.

- Sæsonen er langt fra slut, og jeg ønsker at afslutte min tid her på bedste vis og jagte flere pokaler, udtaler Jonas Samuelsson.