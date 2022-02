Aalborg Håndbold afværgede skuffelse med god slutspurt

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold var bagud i størstedelen af kampen, men alligevel blev det lørdag til den femte sejr i træk i HTH Herreligaen, da TMS Ringsted blev slået på eget halgulv med 32-31.

Lukas Sandell blev matchvinder med sit sejrsmål 18 sekunder før tid.

TMS Ringsted - Aalborg Håndbold 31-32 (16-15) Stillinger undervejs: 5-3, 9-8, 12-11, 13-14, 16-15 (pausestilling), 17-19, 21-20, 24-22, 27-26, 29-29 Topscorere, TMS Ringsted: Mark Nikolajsen 7, Martin Risom Christensen 6 Mål, Aalborg Håndbold: Buster Juul 6, Lukas Sandell 5, Benjamin Jakobsen 4, Jesper Nielsen 4, Henrik Møllgaard 3, Nikolaj Læsø 3, Jonas Samuelsson 2, Felix Claar 2, Andreas Holst 2, Udvisninger: TMS Ringsted 4, Aalborg Håndbold 2 VIS MERE

TMS Ringsted tog teten i kampens indledning, da hjemmeholdet gik fra 3-3 til 6-3.

Mikael Aggefors havde det svært i Aalborgs mål og havde kun haft en enkelt redning, da han blev pillet ud midtvejs i første halvleg.

Afløseren Simon Gade fik bedre fat, og små seks minutter før første halvlegs slutning skaffede Buster Juul Aalborg Håndbold lørdagens første føring, da han scorede til 14-13.

Flere tekniske fejl i slutfasen gjorde dog, at Aalborg hurtigt gav føringen fra sig igen, og TMS Ringsted gik til pause foran 16-15.

Fem minutter inde i anden halvleg havde gæsterne vendt den stilling til en føring på 19-17, men problemerne var ikke overstået. TMS Ringsted svarede igen med tre scoringer i træk og generobrede dermed føringen.

Midtvejs i anden halvleg var den føring øget til 24-22. Ni minutter før tid var Ringsted foran 28-26, men så kom Aalborg tilbage på omgangshøjde. Små fire minutter før tid bragte Felix Claar også gæsterne foran.

50 sekunder før tid forpassede Simon Gade muligheden for at afgøre kampen, da han skød forbi et tomt mål, og i stedet fik hjemmeholdet udlignet til 31-31.

18 sekunder før tid sikrede Aalborg Håndbold sig alligevel begge point, da Lukas Sandell gjorde sig selv til matchvinder.