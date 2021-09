Aalborg Håndbold ansætter kommerciel direktør

HÅNDBOLD:Den 1. oktober 2021 tiltræder Claus Pedersen som kommerciel direktør i Aalborg Håndbold, lyder det i en pressemeddelelse.

Claus Pedersen har en baggrund fra forsvaret, hvor han i 10 år var jægersoldat. Han har været direktør i Arena Nord, og de seneste 10 år har han været hos Det Nordjyske Mediehus, hvor han har haft ansvaret for specifikke markeder på regionalt og nationalt plan.

Håndboldverdenen er ikke fremmed for den nye kommercielle direktør, der har 250 divisionskampe med i bagagen.

- Jeg elsker, at Aalborg Håndbold sætter overliggeren højt, og med min baggrund skal jeg bidrage med den fortsatte udvikling af visionen, strategien, organisationen og de kommercielle aktiviteter. Det er en opgave, jeg vil gå til med stor ydmyghed, og jeg glæder mig meget til at starte på et nyt eventyr og medvirke til at Aalborg Håndbold kan udløse yderligere af det enorme potentiale, siger Claus Pedersen.

Direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, glæder sig over tilførslen af Claus Pedersen:

- Vi vil stå for høj kvalitet og vil forstærke vores brand yderligere, og det kræver meget af det administrative setup. Derfor ønsker vi også at tilføre yderligere kompetencer til vores administrative organisation, og timingen for dette er den helt rette, siger direktøren.