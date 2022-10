Aalborg Håndbold besejrede bundprop og er tilbage på førstepladsen

HÅNDBOLD:Det er sund fornuft at spare på energien i disse tider, og på den måde viste spillerne fra Aalborg Håndbold sig søndag som gode samfundsborgere, da HTH Herreligaens bundhold fra HC Midtjylland blev sendt hjem med et nederlag på 35-29.

Der var den forventede niveauforskel mellem top og bund i Sparekassen Danmark Arena, hvorfor Aalborg Håndbold ikke behøvede at køre på alle cylindre for at generobre ligaens førsteplads.

Aalborg Håndbold - HC Midtjylland 35-29 (20-14) Stillinger undervejs: 3-4, 9-5, 12-8, 16-10, 20-14 (pausestilling), 23-16, 26-19, 28-22, 30-24, 34-27

Mål, Aalborg Håndbold: Andreas Flodman 9, Mads Hoxer 7, Victor Kløve 4, Felix Claar 3, René Antonsen 2, Mikkel Hansen 2, Jesper Nielsen 2, Sebastian Barthold 2, Benjamin Jakobsen 2 Lukas Sandell 1, Mikkel Ladefoged 1

Topscorer, HC Midtjylland: Bjarke Jørgensen 6

Udvisninger: Aalborg Håndbold 1, HC Midtjylland 2

Tilskuere: 4465 VIS MERE

I forhold til torsdagens storsejr i Champions League over Pick Szeged havde Henrik Møllgaard og Aron Pálmarsson sluttet sig til Martin Larsen og Buster Juul på Aalborg Håndbolds skadesliste.

Mødet med HTH Herreligaens bundprop fik også Aalborg-træner Stefan Madsen til at ryste posen godt og grundigt. Profiler som Mikkel Hansen og Kristian Bjørnsen begyndte på bænken, mens Victor Kløve og Andreas Flodman fik en sjælden startplads.

Uden styrmand Henrik Møllgaard fik Aalborg Håndbolds defensiv en lidt svær start på kampen. HC Midtjylland scorede på holdets første fem angreb og var efter seks minutters spil foran 5-4.

Så fik Aalborg-forsvaret og Mikael Aggefors i målet dog langt bedre fat, og det gav en række nemme mål i den anden ende.

Aalborg Håndbold nåede at bringe sig foran 10-5, inden Kasper Kvist fik brudt syv minutters midtjysk scoringspause.

Uden at spille sig ud havde Aalborg Håndbold sat sig tungt på opgøret, og sådan fortsatte det. Især Andreas Flodman og Mads Hoxer viste stor skarphed offensivt, mens Mikael Aggefors i målet stille og roligt arbejdede sin redningsprocent op mod de 40.

Aalborg Håndbold gik til pause foran 20-14 efter en første halvleg, hvor der i slutfasen også var overskud til at give debut til unge Mikkel Ladefoged på venstre fløj.

HC Midtjylland scorede anden halvlegs to første mål, men Mads Hoxer og Felix Claar fik hurtigt genetableret Aalborgs føring på seks mål.

Hjemmeholdet, der fra anden halvlegs start havde Mikkel Hansen med på venstre back, kom også foran med syv mål, men siden dalede intensiteten noget.

Der var dog store plusser til Andreas Flodman, der på højre fløj viste stor træfsikkerhed og Mads Hoxer, der på højre back gjorde det samme, men ellers var det åbenlyst, at hjemmeholdet ikke følte behovet for at folde sig helt ud.

I slutfasen blev det blandt andet til en debutscoring for Mikkel Ladefoged, mens Aalborg Håndbold kørte to sikre point hjem.

Nu venter der på grund af landskampe 13 dages kamppause for Aalborg Håndbold, inden det gælder et møde med SønderjyskE.