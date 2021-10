Aalborg Håndbold besejrede gammel kending

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold hev endnu en sejr hjem, denne gang på 32-23, da klubben spillede hjemme søndag mod Lemvig-Thyborøn Håndbold i HTH-ligaens sjette runde.

Det var en første halveg fyldt med fejl og mangler, da de forsvarende danske mestre tog imod Lemvig-Thyborøn, hvilket var ensbetydende med, at de to klubber fulgtes pænt ad i alle 30 minutter.

Tidligere Aalborg-målmand Søren Pedersen var at spotte blandt tilskuerne i Jutlander Bank Arena, da han som ny direktør i Lemvig-Thyborøn Håndbold var tilbage i de gamle og vante rammer.

Noget af det samme gjorde sig gældende på banen, hvor Aalborgenserne startede inde med blandt andet en Andreas Holst, der har været ude af billedet i en længere periode på grund af skader. Det skulle vise sig, at bagspilleren ville gribe sin chance, da han åbnede ballet og blev sit holds første målscorer, samtidig med at han endte som Aalborg Håndbolds topscorer i kampen - på trods af mindre spilletid i anden halveg.

Modsat var klubbens gamle kending Martin Larsen, der tilsluttede sig holdet igen i sommers efter flere år i udlandet, i et mere negativt fokus, da han blandt andet noterede sig for to udvisninger og flere individuelle fejl på kort tid, der kostede hjemmeholdet både mål og muligheder. Derfor blev det heller ikke til mange minutter til Aalborg-spilleren, der hurtigt blev sendt tilbage på bænken.

Kort inden pausen formåede gæsterne at bringe sig foran, hvilket fik Aalborgs cheftræner Stefan Madsen til at kalde på forstærkning fra bænken, hvor blandt andet Kristian Bjørnsen og Lukas Sandell blev sendt på banen.

Der var næsten ingen tvivl om, at Stefan Madsen i pausen havde snakket med store bogstaver. Det var i hvert i fald et helt andet Aalborg-hold, der kom ud til anden halveg. Allerede efter fire minutters spil havde hjemmeholdet fået ændret pausestillingen på 13-14 til en føring på 16-15.

Samtidig med at Aalborg-holdet fik strammet op i offensiven, så formåede Simon Gade ligeledes at steppe gevaldigt op inde i målet, som han endnu en gang passede ene mand i Mikael Aggefors fravær.

Dog lykkedes det ikke helt for hjemmeholdet at få rystet gæsterne af sig. De formåede hele tiden at komme godt tilbage. Det var først et kvarter inde i anden halvleg, at hjemmeholdet stille og roligt spillede sig fra udeholdet, da man bragte sig foran med fire4 mål - kampens største føring hidtil.

Resten af kampen indtil slutfløjtet lød, spillede Aalborgenserne stille og roligt hjem. Derfor blev det en sejr til de forsvarende danske mestre på 32-23 over Søren Pedersens tropper fra Lemvig-Thyborøn Håndbold.