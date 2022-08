Aalborg Håndbold besejrede storsatsende nordmænd

ØSTERVRÅ:Kolstad Håndball er den nye ambitiøse dreng i den europæiske håndboldklasse, men det Rema 1000-støttede projekt er stadig et stykke fra den etablerede top.

Det viste Aalborg Håndbold onsdag aften, da nordjyderne i en testkamp i Østervrå Idræts- og Kulturcenter besejrede nordmændene med 28-23 efter 15-11 ved pausen.

Kolstad har op til denne sæson forstærket holdet med blandt andre de norske landsholdsspillere Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud samt den tidligere Aalborg-profil Janus Smarason, og næste sommer kommer den altoverskyggende stjerne i form af Aalborg Håndbolds tidligere guldfugl Sander Sagosen også til.

Aalborg Håndbold - Kolstad Håndball 28-23 (15-11) Stillinger undervejs: 3-2, 7-4, 9-6, 12-9, 15-11 (pausestilling), 17-15, 18-16, 21-17, 23-19, 25-20

Mål, Aalborg Håndbold: Kristian Bjørnsen 6, Felix Claar 4, Mads Hoxer 4, Buster Juul 4, Aron Pálmarsson 2, Lukas Sandell 2, René Antonsen 2, Benjamin Jakobsen 1, Sebastian Henneberg 1, Victor Kløve 1, Sebastian Barthold 1

Topscorer, Kolstad: Janus Smárason 6 VIS MERE

Janus Smárason lagde også ud med at bringe Kolstad foran 1-0, men derfra overtog Aalborg Håndbold hurtigt styringen i kampen.

En velfungerende defensiv var hovedårsagen til, at Aalborg efter godt 11 minutters spil havde bragt sig foran 7-3.

I den anden ende havde Aalborg heller ikke problemer med at komme til gode afslutningsmuligheder, om end spildprocenten foran mål særligt midtvejs i første halvleg var lidt for høj.

Det ændrede dog ikke på, at Aalborg Håndbold havde overtaget i kampen. I første halvlegs sidste fase kom nyindkøbte Mads Hoxer ind, og den tidligere Mors-Thy-spiller tøvede ikke med at vise sig godt frem. Et par fine scoringer fra højrebacken var medvirkende til, at Aalborg Håndbold kunne gå til pause foran 15-11.

Aalborg Håndbold kom også foran 16-11 på et mål af Benjamin Jakobsen på anden halvlegs første angreb, men så løb de danske vicemestre ind i store scoringsproblemer.

I sidste sæson var Torbjørn Bergerud en væsentlig årsag til, at Aalborg Håndbold ikke genvandt det danske mesterskab. Dengang passede han målet i GOG, og onsdag var den norske landsholdsmålmand med sine store redninger med til at bringe Kolstad tilbage i kampen. Godt fem minutter inde i anden halvleg var nordmændene pludselig blot bagud 15-17.

Aalborg Håndbolds velfungerende defensiv satte dog en stopper for, at Kolstad kom helt på omgangshøjde, og i den anden ende fik man også så småt skudt hul på Torbjørn Bergerud igen, så midtvejs i anden halvleg kunne Lukas Sandell gøre det til 21-17.

Derfra kom der aldrig spænding om udfaldet igen. Aalborg Håndbolds angrebsspil lod i perioder stadig noget tilbage at ønske, men Kolstad kunne ikke bryde den stærke Aalborg-defensiv ned, og med godt fem minutter igen kunne Kristian Bjørnsen genetablere Aalborgs føring på fem mål med sin kontrascoring til 25-20.

Til sidst sikrede Aalborg sig en ganske sikker sejr på 28-23. Næste opgave er på fredag, hvor Aalborg Håndbold møder ØIF Arendal i den første af tre kampe som led i en træningsturnering i Norge. Alle Aalborgs tre kampe i Norge kan du se direkte på nordjyske.dk.