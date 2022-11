Aalborg Håndbold blev skudt i sænk i Champions League

AALBORG:Nantes har været den helt store positive overraskelse i denne sæsons Champions League, og da franskmændene besøgte Aalborg og Sparekassen Danmark Arena, viste de, at der er en god grund til succesen.

Nantes kunne have omskrevet den gamle fan-sang til AaB's Kasper Risgård; "Han scor', når han vil" til "Vi scorer hver gang". Det var nemlig mere eller mindre det, Nantes gjorde i kampens første 40 minutter.

Kampens indledning pegede ellers i en anden retning. I den ene ende stod Simon Gade strålende for Aalborg Håndbold, men han blev overgået af en storspillende Viktor Hallgrimsson i Nantes-målet. Den tidligere GOG-keeper har fået en fremragende start på tilværelsen i Nantes, og det fortsatte i kampens indledning mod Aalborg Håndbold.

Her var den islandske keeper en levende mur. Sammenholdt med flere boldtab, løse afslutninger og en mærkværdig kendelse mod René Antonsen, betød det, at Aalborg Håndbold hurtigt kom til at halse efter på måltavlen.

Det eneste positive var, at nordjyderne ikke var knockoutet i den periode af kampen. Stille og roligt fik Aalborg styr på angrebsspillet. Aron Palmarsson gik forrest i den operation. Et par gode indspil og en enkelt scoring fra islændingen sendte Aalborg-angrebet tilbage på sporet.

Nu bestod det store problem i at løse Nantes' angrebsspil. Fra stillingen 6-3 til Nantes havde Simon Gade ikke en redning. Det var nu mindst af alt hans skyld, for oftest kom Nantes-spillerne frem til alt for gode afslutningsmuligheder mod et Aalborg-forsvar, hvor de fire midterste spillere havde meget svært ved at følge et kvikt Nantes-angreb.

Gang på gang blev Aalborg-forsvaret sat i mand mod mand-dueller eller ganske enkelt overtrumfet på et flot og flydende angrebsspil. Der var tale om markante udfordringer for Aalborg-defensiven, der skal takke et bedre og bedre angre for, at man blot var nede med tre ved pausen.

Meget symptomatisk noterede den indskiftede Mikael Aggefors sig for sin første redning i første halvlegs sidste angreb. Det sikrede, at Nantes kun førte 20-17 ved sidebyttet.

Stefan Madsen og Arnor Atlason har utvivlsomt forsøgt at finde løsninger, så defensiven blev tætnet til anden halvleg, men den franske målfest fortsatte med uformindsket styrke.

Man kunne godt savne, at Aalborg-defensiven bare en enkelt gang kom ud og sagde "goddag" til Nantes-angrebet. Viljen til det manglede nok egentlig ikke, men Aalborg-forsvaret fik aldrig styr på Rok Ovnicek. Den slovenske playmaker drev gæk med Aalborg-defensiven og mindede om Felix Claar fra 2020/21-sæsonen, da han var i stand til at sætte en hvilken som helst forsvarsspiller i en duel.

Ligeså stor en pinsel det må have for Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen at stå nede i sit faste hjørne af hallen og se sit forsvar blive splittet til atomer, ligeså stor en nydelse må det have været at se Nantes-angrebet for den neutrale tilskuer.

Apropos Jan Larsen var han ved at gå ud at sit gode skind i lighed med mange andre, da kampens dommerpar i tre tilfælde dømte tvivlskendelser i fransk favør. Særligt en nedslagtning af Lukas Sandell kunne og burde have udløst et rødt kort til Jorge Maqueda.

Den tænding, som det udløste på tilskuerpladserne og et Aalborg-forsvar, der fandt det tempo og den hårdhed, der hele tiden balancerede mellem godt forsvarsspil og en to minutters udvisning gjorde, at Aalborg Håndbold meldte sig ind i kampen igen.

Fra at have været nede med seks mål i begyndelsen af anden halvleg kom Aalborg på minus to. Comeback-ambitionen blev dog kortlivet. Da Aalborg kortvarigt gik ned i tempo, stak Nantes atter af. En fransk femmålsføring med under 10 minutter tilbage af opgøret fik spændingen til at fordufte.