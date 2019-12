Aalborg Håndbold choksejrede hos de tyske mestre

HÅNDBOLD:Hvis 1. december 2019 bliver en mærkedag i Aalborg Håndbold, er det helt rimeligt.

For det var det vel nok største enkeltstående resultat i klubbens historie, som nordjyderne leverede, da Champions League-opgøret på udebane mod de tyske mestre fra Flensburg-Handewitt blev vundet med 32-29.

Udover sejren i sig selv kan Aalborg Håndbold også glæde sig over, at den betyder, at de danske mestre tog et stort skridt i jagten på den fjerdeplads i Champions Leagues Gruppe A, der betyder, at Aalborg Håndbold får fordel af hjemmebane i en returkamp i ottendedelsfinalerne.

Det begyndte ellers ikke godt for Aalborg Håndbold, der efter syv minutters spil måtte skifte målmand, da Mikael Aggefors blev ramt i hovedet af en afslutning fra Flensburgs Gøran Søgard Johannessen.

Afløseren Kristian Sæverås havde svært ved at få fat i starten, så efter 13 minutters spil førte hjemmeholdet 8-6. Det fik Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen til at tage en timeout, og den fik en bedre effekt, end han næsten kunne drømme om.

Kristian Sæverås stod i vejen på helt oplagte Flensburg-chancer, og i den anden ende scorede Aalborg Håndbold pludseligt på det hele. Især Sebastian Barthold var skarp, så på lidt mere end tre minutter havde gæsterne forvandlet 6-8 til en 11-8-føring.

Det fik Flensburg til at tage en timeout, men det afbræk betød ikke det store for Aalborg Håndbold. En fremragende Janus Smarason gik forrest på et godt spillende Aalborg-hold, der efter 24 minutter havde udbygget føringen til 15-10.

I første halvlegs slutfase havde Flensburg-Handewitt dog bedre held med at få bolden forbi Kristian Sæverås, mens der også sneg sig et par fejl ind i Aalborg Håndbolds angrebsspil, og det betød, at de tyske mestre fik reduceret den overraskende Aalborg-føring til 18-15.

Men anden halvleg skulle ikke være ret gammel, inden Aalborgs føring var forduftet. Flensburg-Handewitt kom ud til anden halvleg med en helt anden intensitet, så seks minutter efter pausen kunne Marius Steinhauser udligne til 20-20 på straffekast.

Men Aalborg Håndbold lod sig ikke vælte omkuld i den fyldte Flens Arena, hvor hjemmepublikummet ellers gjorde mere og mere væsen af sig.

De danske mestre fik form over angrebsspillet igen, og fine scoringer fra Janus Smarason og Tobias Ellebæk samt en skarp Mark Strandgaard på højre fløj sørgede for, at Aalborg Håndbold igen etablerede en føring på tre mål.

Godt 13 minutter inde i anden halvleg førte Aalborg Håndbold 24-21, og Flensburg-Handewitt reagerede ved at tage en timeout.

Men de danske mestre var ikke til at stoppe for det mere og mere frustrerede hjemmehold. Kristian Sæverås brillerede med fremragende redninger på oplagte Flensburg-chancer, og det udnyttede holdkammeraterne i den modsatte ende, så 17 minutter inde i anden halvleg stod det 26-21 til gæsterne, og et meget opsigtsvækkende resultat lurede.

Flensburg Handewitt forsøgte sig med et comeback og fik også reduceret til 25-28, inden Aalborg Håndbold igen satte tingene på plads.

Med sejren har Aalborg Håndbold på fjerdepladsen nu tre point ned til søndagens modstandere på femtepladsen i Gruppe A. Der resterer fortsat fire spillerunder af gruppespillet, men de afvikles først efter årsskiftet.