Aalborg Håndbold efter succesæson: Største overskud nogensinde

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold havde i sidste sæson en af klubbens bedste nogensinde, da de både vandt det danske mesterskab og nåede frem til finalen i Champions League. Det kan også aflæses i regnskabet.

Aalborgenserne har her lavet sorte tal for 11. år i træk, og det seneste overskud er det hidtil største. 2,14 millioner kroner før skat står der på bundlinjen for sæsonen 2020/2021.

- Sidste sæson var helt igennem fantastisk for Aalborg Håndbold, og det betød ekstra store indtægter, der sikrede det flotte økonomiske resultat. Det har dog på mange andre måder været en anderledes sæson grundet coronapandemien, og det har naturligvis gjort ondt ikke at kunne servicere vores mange interessenter på bedste vis, siger bestyrelsesformand Eigild B. Christensen i en pressemeddelelse.

Aalborg Håndbold har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen, men klubben vurderer dog, at det økonomiske resultat ville have været endnu bedre, hvis man på normal vis kunne have fyldt Gigantium med fans og sponsorer.

- Vi har fortsat store ambitioner for de kommende år, og med de økonomiske resultater, vi har præsteret gennem årene, kan vi fortsætte med at investere i klubben i form af f.eks. udvidelse af halkapaciteten og yderligere udvikling af det sportslige setup, siger Eigild B. Christensen.

Lørdag spiller Aalborg Håndbold om tredjepladsen ved den såkaldte IHF Super Globe-turnering i Saudi Arabien, og her vil de med en sejr over brasilianske Pinheiros få en check på 965.000 kroner, som vil skæppe godt i den nye sæsons regnskab.