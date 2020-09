Aalborg Håndbold efter Super Cup-triumf: - Vi fejrede sejren med to træninger

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold sendte et statement til resten af ligaen, da holdet suverænt vandt Super Cuppen med en storsejr over GOG tirsdag aften. Fredag aften indleder holdet forsvaret af det danske mesterskab med en hjemmekamp mod KIF Kolding. Og det bliver ikke med hverken tunge hoveder eller tunge ben.

- Vi fejrede ikke så meget - vi fejrede det med to træninger onsdag. På den måde er Stefan (Madsen, træner, red.) så god ved os, lyder det med et stort grin fra anfører René Antonsen.

Tidligere havde et opgør mod Kolding haft status af et sandt arvefjendeopgør, men sådan er det ikke længere efter Koldings deroute de senere år.

- Men det er også de kampe, der er farlige. For Kolding har stadig nogle gode spillere. Og den dag, hvor de rammer dagen alle sammen på samme dag, så kan de bliver farlige. Så det er så op til os at sørge for, at det ikke sker, siger René Antonsen.