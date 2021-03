Aalborg Håndbold er ikke færdige med at handle: Disse brikker mangler at falde på plads

HÅNDBOLD:Det bliver svenske Jesper Nielsen, der fra næste sæson skal afløse Magnus Saugstrup i Aalborg Håndbold.

Det blev en kendsgerning, da de danske mestre mandag offentliggjorde en treårig aftale med den 31-årige stregspiller, der til sommer kommer til klubben fra tyske Rhein-Neckar-Löwen.

- Da det stod klart, at Magnus skulle til Magdeburg, begyndte vi at lede efter en erstatning. Det er ingen hemmelighed, at det er en stor opgave at fylde Magnus' sko ud, for han har udviklet sig fantastisk, men vi synes i al beskedenhed, at vi med Jesper har løst den opgave fint. Han er en spiller på højt internationalt niveau, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Jesper Nielsen har spillet 110 landskampe for Sverige, og han har udover Rhein-Neckar-Löwen også europæiske storklubber som Paris SG og Füchse Berlin på sit cv. Med aftalen med Jesper Nielsen har Aalborg Håndbold besætningen på stregpositionen på plads. I den kommende sæson har klubben også kontrakter med anfører René Antonsen og Benjamin Jakobsen, mens 18-årige Valdemar Hermansen tripper i kulissen.

- Jeg synes, at vi er rigtig godt dækket ind på den position nu, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold får til den kommende sæson også tilgang af højrefløjen Kristian Bjørnsen, men der er stadig brikker, der mangler at falde på plads.

- Vi har et udløb på fløjen hos Buster (Buster Juul, red.), og ham er vi i dialog med i øjeblikket, og derudover skal vi have en højre back. Om der sker mere end det, kan jeg hverken afvise eller love, men umiddelbart er det jo de to positioner, vi mangler at få løst, siger Jan Larsen.

Men Aalborg Håndbold er tæt på også at have løst udfordringen på højre back, hvor Mads Christiansen efter denne sæson forlader klubben til fordel for Fredericia.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger er de danske mestre tæt på at kunne præsentere en aftale med Martin Larsen, der har en lang fortid i klubben, men de seneste år har optrådt i henholdsvis fransk og tysk håndbold.

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til, men jeg kan sige, at jeg har en tro på, at vi også får styr på den position inden for en overkommelig fremtid, siger Jan Larsen.