Aalborg Håndbold er på sikker kurs mod Champions League-form

HÅNDBOLD:Det lignede længe en klassisk Aalborg Håndbold-præstation, da man var godt i gang med at køre Nordsjælland over i lørdagens udekamp.

Kort efter pausen var Aalborg Håndbold foran med 10 mål mod Nordsjælland Håndbold, men så faldt Stefan Madsens tropper i niveau, og det kunne aflæses på måltavlen. Pludselig var Aalborgs føring skrumpet til 25-22, men så vendte nordjyderne tilbage til det normale niveau, der havde banet vejen for en 16-9-føring ved sidebyttet.

- Vi spillede virkelig en fin omgang håndbold i store dele af kampen. Der var god bund i vores forsvarsspil, og vi havde skarphed i vores angreb. Da Nordsjælland kom tilbage i kampen, var det mest på grund af vores egen uskarphed. Da vi først kom tilbage på sporet, var der ikke nogen slinger i valsen, siger Stefan Madsen.

Nordsjælland Håndbold - Aalborg Håndbold 26-33 (9-16) Målscorere for Aalborg Håndbold: Jesper Nielsen 6, Felix Claar 5, Buster Juul 5, Lukas Sandell 5, Sebastian Barthold 3, Henrik Møllgaard 3, Nikolaj Læsø 2, René Antonsen 2, Benjamin Jakobsen 1, Jonas Samuelsen 1 mål. Stillinger undervejs: 2-4, 4-11, 7-14, 10-20, 17-23, 22-25, 22-28, 25-30 Udvisninger: Nordsjælland 2, Aalborg 2 Tilskuere: 1.314 VIS MERE

Han kunne dog ikke helt lade være med at irritere sig over de 10 minutters udfald i løbet af anden halvleg.

- Det skal vi havde ryddet ud i. Der er ingen grund til, at vi skal have den slags perioder. Det er ikke, vi normalt døjer med, og jeg er da også ret fortrøstningsfuld i forhold til at få det her ryddet af vejen. Hvis vi ser bort fra de 10 dårlige minutter i denne kamp, så er vi godt på vej med den her præstation og den seneste mod Ringsted in mente, siger Stefan Madsen.

Aalborg var nemlig godt spillende på flere parametre, som glæder træneren.

- Jeg var glad for at se vores midterakse i forsvaret med Jesper Nielsen og René Antonsen. Det er et godt alternativ til de muligheder, vi allerede har, siger Stefan Madsen.

Nu kan han og den øvrige Aalborg-lejr se frem til sæsonens første Champions League-kamp ude mod Zagreb. Den kamp spilles onsdag.